Három új miniszter lesz

Az előző napokban még több miniszter leváltásáról beszéltek: sajtóértesülések szerint Liviu Pop oktatási, Florian Bodog egészségügyi tárcavezető teljesítményével sem volt elégedett a kormányfő, a parlamenti kapcsolattartásért felelős Viorel Iliét pedig azért kívánta lecserélni, mert visszaélés gyanújába keveredett; vizsgálat nem indult ellene, mert a szenátus nem hagyta jóvá a korrupcióellenes ügyészség erre vonatkozó kérését. Tegnap váratlanul Ilan Laufer üzleti szféráért felelős miniszter neve is felbukkant azok között, akik állítólag felajánlották lemondásukat.

Korábban – a Belina-ügy kipattanásakor – az SZDP is kiállt a két miniszter asszonya mellett: két héttel ezelőtt a párt vezetői egyöntetűen bizalmat szavaztak nekik. Akkor Sevil Shhai­deh és Rovana Plumb is úgy nyilatkozott, hogy nem mond le, mert nem követett el törvénytelenséget, csütörtök este azonban Mihai Tudose kijelentette, hogy rögtön le akartak mondani, alig sikerült őket leállítani. Liviu Dragnea szerint a végrehajtó bizottság minden tagja maradásra kérte őket, de ezúttal hajthatatlanok voltak. Az SZDP elnöke kijelentette: „majdnem mindenki mérgesen távozott” a „vízválasztó” csütörtöki maratoni ülésről, azt azonban tagadta, hogy összekülönbözött volna Mihai Tudose kormányfővel: azt mondta, rosszul kommunikáltak, ezért mindketten hibásak, de tanultak a helyzetből. Azt is elmondta: többször beszéltek a kormányfővel az esetleges lemondásáról, ezt a lehetőséget azonban elutasította. Dragnea szerint a jelenlegi feszültség annak tudható be, hogy voltak a párton kívüli „jóakarók”, akik befolyásolták a vezetőséget, ennek pedig nem szabad megismétlődnie. Utalt arra, hogy talán e zavaró tényezők miatt nem érzik az emberek a gazdasági növekedést, és egy üzenetet is megfogalmazott: „Ne higgye semmilyen intézmény, hogy ez a párt hagyja magát politikai és kormányzati tevékenységében alárendelni valakinek”. A közte és Mihai Tudose között kialakult botrányról a kormányfő számolt be a következő szavakkal: „Nem volt háború. Nem volt győztes”.

Az egyeztetések tegnap folytatódtak: délelőtt egy koalíciós megbeszélést tartottak az LDSZ-szel, ahol az SZDP tudomásul vette, hogy a kisebbik kormánypárt nem hívja vissza visszaéléssel gyanúsítható miniszterét. Călin Popescu Tăriceanu LDSZ-elnök szerint bizonyos alulteljesítő miniszterek leváltása megalapozott lehet, ám az egyes miniszterek bűnvádi ügyeivel kapcsolatos érvvel nem ért egyet, mert a korrupcióellenes ügyészség elveszítette hitelét. Délben az SZDP országos végrehajtó bizottsága a három új miniszterjelöltről döntött: a közlekedési tárca élére Felix Stroe kerül, az Európai Alapokért felelős minisztériumot Marius Nica veszi át, Paul Stănescu pedig kormányfőhelyettes és fejlesztési miniszter lesz.

A 62 éves Felix Stroe a konstancai tengerészeti akadémián tanult, 1978 és 1991 között a haditengerészet aktív tisztje, 2000 és 2003 között Konstanca alpolgármestere volt. Marius Nica 36 éves, és a Ponta-kormány idején is ő vezette az európai uniós alapokért felelős tárcát. 2003-ban végzett a nemzeti hírszerzési akadémia újságírói, kommunikáció és viselkedési pszicho-szociológia szakán, 2008-tól a védelmi tárcánál tisztként dolgozott. Paul Stănescu 60 éves agrármérnök, 2008-ig szakterületén dolgozott. 2008 és 2016 között az Olt megyei tanács elnöke, 2010 óta az SZDP Olt megyei szervezetének elnöke, 2013-tól az SZDP egyik alelnöke, 2016-tól szenátor.

A végrehajtó bizottság tegnapi üléséről kijövet Liviu Dragnea élesen kirohant Klaus Iohannis államfő ellen: közölte, hogy legközelebb csak a következő elnökválasztáson kíván a Cotroceni-palotába menni, mert már nem bízik az államfő politikai elfogulatlanságában. Egyúttal felkérte Iohannist és szóvivőjét is, hogy többet ne beszéljenek az SZDP-ről, hogy mit tegyen vagy ne tegyen a párt, mert nem az ő dolguk; ha hozzá akarnak szólni a tevékenységhez, váltsák ki a tagkönyvüket. Két évig álltam kinyújtott kézzel, már elzsibbadtam – mondta még.