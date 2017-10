Eifert János nyitánya (Székelyföldi fotóbiennálé)

Ars poetica címmel nyílt meg tegnap délután a Lábas Házban Eifert János kiállítása, mely az alkotó fél évszázados fotográfusi munkásságára villant, miként a tárlat alcíme is sugallja, a klasszikustól a modernig.

Szebeni-Szabó Róbert fotográfus megnyitóbeszédében hangsúlyozta, Eifert János képi világa sajátos, átgondolt, jól megkomponált és kiforrott, amely hosszú alkotói munkának az eredménye. Korai képei inkább fotóriporteri szemléletre vallanak, később a művészi kísérletezés, a megújulás irányába fordult, ezt szépen példázzák hármas képei, a triptichonok is, a tárlat egységességét a fotográfus sokszínűsége adja. Eifert János elmondta, ez a 218. önálló kiállítása, majd rövid tárlatvezetést tartott.

A fotózás iránt érdeklődők ma és holnap több érdekes program, műhelymunka közül válogathatnak (részletes program a fotobiennale.ro honlapon): Eifert János a mozgásfotózásról tart előadást, Eberhard Schuy német reklám- és ipari fotográfus a gasztrofotózásba avatja be az érdeklődőket, míg Răzvan Voiculescu rövidfilmjeit, projektjeit ismerteti. Ma kora délután a főtéren bemutatkoznak a székelyföldi fotóklubok, majd következik a Székelyföldi Fotóbiennálé díjátadó gálája és a pályamunkákból összeállított kiállítás megnyitója (lásd a 12. oldalon). A Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a Canon termékbemutatót tart, a kiállított eszközöket ki is lehet próbálni, illetve szervizelést is biztosítanak. Utóbbiak mind ingyenesek, viszont az érdeklődőknek regisztrálniuk kell a rendezvény honlapján.