Megdolgoztak a galaci győzelemért (Kosárlabda, Női Nemzeti Liga)

Annak ellenére, hogy kezdésnél mi hoztuk el a labdát, egy rossz passz után a házigazdák szerezték meg a mérkőzés első kosarát. A válasz Ancuţa Stoenescutól érkezett, aki távolról volt eredményes. A folytatásban felváltva vezettek a csapatok, ám a 3. percben 8–8 volt az állás. Kevéssel kérőbb 8–13-mal, majd 12–19-cel is vezetett a Sepsi-SIC, de a hazaiaknak mindig sikerült felzárkózniuk, és 23–24-gyel ért véget az első negyed. A következő tíz percet Stoenescu és Sydney Wallace hárompontosa nyitotta meg (23–30), majd a 14. perc végére már tizenegy pontos volt az előnyünk (28–39). Ezt követően csak egy kosarat szereztünk, a galaci lányok viszont 13 pontot dobáltak össze, és egyenlítettek 41-re. Az első félidő hajrájában jobban összpontosítottunk, 43–47-es állásnál vonultunk szünetre.

Zoran Mikes lányai kivédték a harmadik negyed első támadását, s őrült ritmust diktálva 9–21-re megnyerték ezt a szakaszt, és plusz tizenhat ponttal várták az utolsó játékrészt (52–68). Ezt a házigazdák kezdték jobban, hiszen egy duplát és egy triplát is összehoztak. Kosárcsendünket Wallace és Tyaunna Marshall törte meg (57–72), de a galaci lányok nem adták „olcsón a bőrüket”, és egy 8–0-s rohammal feljöttek öt pontra (69–74). Már csak három perc volt hátra a mérkőzésből, amikor is újra villant Marshall, Wallace és Nathalie Fontaine, s tizenhárom pontos előnnyel zártuk a szombati mérkőzést (69–82). Csapatunk megdolgozott a győzelemért, hiszen akárcsak az Energa Torun elleni meccsen, most is sokat hibáztak lányaink: tizenkilencszer adták el a labdát, ebből 21 pontot szerzett a Galac; továbbá a hárompontos és a büntető dobószázalékunk is rosszabb volt a házigazdákénál. Bár ezen a meccsen sem lépett pályára Annemarie Gödri-Părău és Ružica Džankić sem, a padról érkezők 37 ponttal járultak hozzá a Sepsi-SIC sikeréhez. A párharc legjobbja az egyaránt 23–23 pontot jegyző Miljana Dzombeta (Galac) és Wallace volt.

„A második félidőben jobban koncentráltunk, de az első játékrészben elkövetett hibák segítenek abban, hogy a következő mérkőzésen jobbak legyünk. Fel kell készülnünk arra, hogy mindenki hatalmas motivációval lép pályára a címvédő ellen, nekünk pedig úgy kell viselkednünk, ahogy egy bajnokhoz illik. Ebben a zsúfolt versenynaptárban el kell felejtenünk, ami mögöttünk van, és mindig a következő mérkőzésre kell koncentrálnunk” – nyilatkozta a mérkőzés után Zoran Mikes vezetőedző.

Kosárlabda női Nemzeti Liga, 3. forduló: Galaci Phoenix–Sepsi-SIC 69–82 (23–24, 20–23, 9–21, 17–14). Galac, Dunărea Galaţi Sportcsarnok. Mintegy 700 néző. Vezette: Valentin Negrea, Bogdan Badea, Alexandru Sandu. Galaci Phoenix: Dumitrache 8, Crăciun 12/1, Stan 3/3, King 8/3, Dzombeta 23/9 (cserék: Vreme, Cristea, Grigoraş, Kilpatrick 12, Dillard 3/3, Zaharia, Tofan). Edző: Eugenio Rodrigues. Sepsi-SIC: Stoenescu 12/12, Kilin 4, Neagu 4, Hamilton-Carter 4, Marshall 21/6 (cserék: Kovács, Mikes, Kress 4, Fontaine 10, Wallace 23/9, Huţanu, Gödri-Părău). Edző: Zoran Mikes.