Tisztességes helytállás Temesvár ellen (Teremlabdarúgás, I. liga)

Farkas Attila tanítványai az FK Székelyudvarhely otthonában 9–3-ra elvesztett meccsel hangoltak a bajnoki babérokra törő bánságiakkal szemben, akik a bajnokság előző fordulójában az egykoron szebb napokat is megélt Marosvásárhelyi City’US csapatát ütötték ki 10–0-val. Ennek tükrében az esélytelenek nyugalmával vágott neki hétvégi meccsének a Sepsi Futsal, amely sajnos, csak egy fél percig bírta kapott gól nélkül az Informatikával szemben. Már a középkezdés után a vendégek vették át a játék irányítását, s Milos Simic a 38. másodpercben bevette a Kisgyörgy Zsolt által védett kapunkat (0–1). A 3. percben Bende Lajos középre tartó lövését fogta Roberto Voin, a temesváriak hálóőre. Az 5. percben Kisgyörgy mutatott be egy óriási bravúrt, de a 12. percben Simic bombájánál már tehetetlen volt (0–2). Pillanatokkal később Valentin Ilaş zörgette meg a hálónkat (0–3), majd a 13. percben a nemrégiben honosított Pereira Valadares is betalált a kapunkba (0–4). Három perccel később Ilaş kapufát lőtt, majd a Temesvári Informatika játékos edzője, Robert Lupu is feliratkozott a gólszerzők listájára (0–5). A hajrában Ghinea Hunor próbálkozását védte Voin, s a Sepsi Futsal ötgólos hátrányban vonult szünetre.

A térfélcsere után a mérkőzés ott folytatódott, ahol az első félidő véget ért. A temesváriak egymás után szőtték támadásaikat, amelyeket rendre megszűrt a második játékrészben jól záró védelmünk, s ha egy lövés mégis átjutott, a csereként beálló Papp L. rendre hárította azokat. Ebben a húsz percben két szentgyörgyi lövést jegyezhettünk fel, de ezek kissé elkerülték a temesvári kaput. Három perccel a vége előtt Pinto Oliveira lőtt kapufát, a 39. percben pedig Ilaş duplázott (0–6), és találatával beállította a roppant sportszerű mérkőzés végeredményét.

Fájó a Sepsi Futsal újabb veresége, ám ezen a meccsen Farkas Attila tanítványai bebizonyítottak, hogy nagy küzdeni akarással egy komolyabb ellenfélnek is okozhatunk némi fejfájást. A folytatás már csak jobb lehet!

Teremlabdarúgó I. liga, 6. forduló: Sepsi Futsal–Temesvári Informatika 0–6 (0–5). Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Vlad Ciobanu (Jászvásár) és Petre Meterciuc (Târgu Neamţ). Sepsi: Kisgyörgy–Bende, Papp Cs., Pulugor I., Pulugor ZS. (cserék: Papp L., Zoltáni, Czintos, In­cze, Ciobotaru, Veress, Ambrus, Jakab, Ghinea). Edző: Farkas Attila. Temesvár: Voin–Rakic, Simic, Oliveira, Valadares (cserék: Iancu, Lupu, Ilaş, Ivaşcu, Rupa, Andre Luiz). Edző: Robert Lupu. Gólszerzők: Simic (1., 12.), Ilaş (12., 39.), Valadares (13.), Lupu (16.).