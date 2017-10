Értékes pontot szereztek az éllovas otthonában (Labdarúgás, III. liga)

A kék-fehér mezesek a Bunduc, Stanciu, Tankó, Păun, Gajdó T., Gazda, Gáll, Ştefănescu, Boricean, Gajdó G., Babei tizeneggyel léptek pályára, illetve a második játékrészben lehetőséget kapott Bukur, Erős, Albu és Rancz. Megilletődötten kezdtek a kézdivásárhelyiek az egykor szebb napokat megélt Oţelul otthonában, így az óvatos játék nem sok helyzetet eredményezett az első játékrészben. A Duna-partiak elszántabban jöttek ki az öltözőből szünet után, és a 49. percben egy védelmi bizonytalanságot kihasználva megszerezték a vezetést a nigériai John Ibeh révén, aki 2011-ben bajnoki címet is nyert az élvonalban a galaci csapattal. A céhes városiak helyzetét tovább nehezítette, hogy a 62. percben Gajdó Gothárd a kiállítás sorsára jutott, így emberhátrányban próbáltak pontot rabolni a bajnokságban még veretlen éllovastól.

Gazda József edzőjátékos kiválóan cserélt a második félidő közepén, a beálló saját nevelésű fiatalok lendületet és elszántságot vittek a játékba, így egyre több gólhelyzetet alakítottak ki. A kitartó próbálkozásoknak a 89. percben lett eredménye, ekkor a KSE gólgyárosa, Alin Babei talált az ellenfél hálójába és egyenlített ki. „Gratulálok labdarúgóinknak, mert nagy odaadással küzdöttek, és mindent megtettek az egyenlítésért. A legnagyobb öröm számunkra az, hogy saját nevelésű fiataljaink remekül szálltak be a játékba, és segítettek az egy pont megszerzésében. Emberhátrányban szereztünk egy pontot, még akkor is, ha az ötperces hosszabbítás nyolc percig tartott, és nem csak férfias küzdelem folyt a pályán. Véleményem szerint jó fizikai kondíciónknak köszönhetően kerekedtünk az ellenfél fölé” – értékelt a mérkőzés után Gazda József edzőjátékos. A kilenc ponttal a rangsor 11. helyén álló Kézdivásárhelyi SE a bajnokság 9. fordulójában, szombaton 15 órától a szintén kilenc ponttal a tabella 10. pozícióját elfoglaló Székelyudvarhelyi FC csapatát fogadja a Sinkovits Stadionban.

További eredmények: Bákói Aerostar–FK Csíkszereda 3–0, Galaci Metalosport–Sporting Lieşti 0–11, Szászhermányi FC–Roman 1–2, Székelyudvarhelyi FC–Valea Mărului 2–0, Focşani–Paşcani 2–1, Bucovina Rădăuţi–Darabani 2–1, Barcarozsnyó szabadnapos volt.

A rangsor:

1. Oţelul 5 3 0 23–5 18

2. Aerostar 5 3 0 19–6 18

3. Szászhermány 5 1 2 19–5 16

4. Focşani 3 4 1 16–6 13

5. Csíkszereda 4 1 2 15–10 13

6. Barcarozsnyó 4 0 3 14–9 12

7. Roman 3 2 2 18–11 11

8. Lieşti* 5 1 2 27–10 10

9. Rădăuţi 3 1 3 11–8 10

10. Udvarhely 3 0 5 23–18 9

11. KSE 2 3 2 9–12 9

12. Darabani 1 2 4 12–17 5

13. Valea M. 1 1 5 7–19 4

14. Paşcani 1 0 6 5–22 3

15. Metalosport 0 0 8 1–61 0

* 6 büntetőpont levonva

A 9. forduló mérkőzései: Paşcani–Bucovina Rădăuţi, Roman–Galaci Oţelul, Darabani–Galaci Metalosport, Valea Mărului–Focşani, Kézdivásárhelyi SE–Székelyudvarhelyi FC, FK Csíkszereda–Szászhermányi FC, Barcarozsnyó–Bákói Aerostar, a Sporting Lieşti áll.