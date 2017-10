Roger Federer 94 tornagyőzelemnél tart (Tenisz)

A svájci az első szettben rögtön elvette riválisa adogatását, és az előnyét végig is vitte. A második játszmában 2:2-nél, majd 5:3-as előnyénél is elnyerte a spanyol adogatását, utóbbival magát a meccset is lezárta. „Talán egyikünk sem gondolta, hogy ilyen évünk lesz, legalábbis én biztosan nem – mondta a győzelme után Federer, miközben Nadal felé fordult. – Örülök, hogy ma veled együtt lehettem a pályán, és remélem, még több egymás elleni mérkőzésünk lesz a hátralévő tornáinkon.”

Ez volt Federer 38. Nadal elleni össze­csapása, és bár a mostani sikerével együtt már sorozatban öt győzelemnél tart, összesítésben még lényegesen jobban áll a spanyol (23–15).

Federer Sanghajban a hatodik tornagyőzelmét aratta 2017-ben, Wimbledon és az Australian Open mellett a Miamiban és Indian Wellsben rendezett Masters-versenyt, valamint a hallei tornát nyerte meg. Még imponálóbb adat, hogy idén csak négy meccset veszített a svájci. Egész karrierjét tekintve már 94 tornagyőzelemnél jár, amivel beérte Ivan Lendlt az örökranglistán, és már csak Jimmy Connors (109) áll előtte az 1968 óta tartó „open era” időszakában.

A világranglistán jelenleg 68. Marija Sarapova diadalmaskodott a fehérorosz Arina Szabalenka felett a tiencsini kemény pályás női tenisztornán, ezzel első trófeáját vehette át visszatérése óta. A Tiencsinben szabadkártyával induló Sarapova az első szettben 1:4-ről, a másodikban 1:5-ről állt fel. Az ötszörös Grand Slam-győztes orosz teniszező a 36. WTA-tornagyőzelmét aratta, miután két óra öt perc alatt felülmúlta a rangsorban 102., első WTA-fináléját játszó 19 éves ellenfelét (7:5, 7:6). A 30 éves korábbi világelső legutóbb 2015 májusában Rómában diadalmaskodott, idén pedig áprilisban tért vissza doppingvétség miatti eltiltásából, azóta ez volt a hetedik tornája és az első végső sikere.