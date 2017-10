Titkos titkosszolgák?

Titkosék elég szűkszavúan intézték el az ügyet, mondván, hogy ez hazugság, és a nyilatkozó olyan személy, aki ellen bűnvádi eljárás folyik korrupciós ügy(ek)ben. Na már most, ha igaz, amit szegény Daniel állított, akkor őt könnyű lesz bekaszlizni, hiszen őróla is össze tud(ott) állítani a hírszerzés egy dossziét, amit aztán aláír a korrupcióellenes ügyészség valamelyik ügyésze, és ő mehet a hűvösre. Nem csoda, hogy mára már sokan nem úgy szitkozódnak, hogy vigyen el az ördög, hanem hogy vigyen el a DNA! Többen is mondogatják, hogy ez a mostani hírszerzés tulajdonképpen a régi Securitate utódja, de ez nem igaz, mert akkor eddig Dragomirt elütötte volna egy autó, vagy esetleg megöngyilkolták volna, de legjobb esetben is hazaárulásért a rácsok mögül nézegetné a haza egén állandóan tornyosuló sötét felhőket. Viszont amiben ugyanolyan jó a mostani titkosszolgálat, mint elődje, az a honvédelem, ami abban nyilvánul meg, hogy hatósági engedéllyel 2010 és 2015 között háromszázezer embert figyeltek meg, olyanokat, akik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Ez azt jelenti, hogy nálunk hemzsegnek a hazaárulók vagy árulójelöltek, akik feltételezhetően úton-útfélen és az utcasarkokon is árulják a hazát. Ezek után nem csoda, hogy állítólag garmadával vannak úgynevezett fedett ügynökök, akik rangrejtve dolgoznak a kormányban, igazságügyben és más magas beosztásokban, sőt, a médiában is. És a bajok megelőzése céljából egyáltalán nem csoda, ha a magas tisztségben levő személyek között sokan vannak, akik elvégezték a Nemzeti Hírszerző Akadémiát, s most profi módon tudják hasznosítani az ott szerzett tudásukat.

Persze akik csak kívülről szemlélik és irigylik a számukra elérhetetlen magasságokat és az ott dúló hatalmi harcot, azt feltételezik, hogy ezek a fontos személyiségek kettős felügyelet alatt dolgoznak.

Még az elnökről, Iohannisról és a miniszterelnökről is ilyeneket rebesgetnek. Ezek a személyek – szerintük – tulajdonképpen úgy működnek, mint kettős ügynökök. Egyrészt elvégzik a civil beosztásukból rájuk eső feladatokat, másrészt suba alatt bedolgoznak fél normával az őket nagy titokban tartó titkosszolgálatnak is.

A történelem folyamán mindig is voltak kettős ügynökök, de azok általában egyszerre két ország hírszerzésének dolgoztak. Akkor miért lenne baj, ha nálunk legmagasabb szinten vannak ilyen félnormás kémek, akik kikémlelik, mi fő például a kormány boszorkánykonyhájában, vagy mi történik valamelyik főhivatalban vagy szerkesztőségben, és befolyásolják azok működését is.

A titkosszolgálat(ok)nak az állam fejére növését úgy lehetne megakadályozni, ha a parlament ellenőrizné működésüket. De ez miként lehetséges, hiszen titkosítani 25 vagy akár 50 évre is lehet bármit. És akkor majd ötven év múlva a titkosszolgálatot felügyelő parlamenti bizottság érdeklődve tanulmányozhatja, hogy mi is történt tulajdonképpen Romániában 2017-ben? A korrupcióellenes ügyészség főnöknője, Laura Codruţa Kövesi kerek perec megmondta: kizártnak tartja, hogy a vádhatóság emberei közül bárkit is beszerveztek volna a titkosszolgálatok. De ha például őt is beszervezték, akkor bizonyosan erről titoktartási kötelezettséget vállalt, és akkor mit is mondhatna egyebet?

Most az igazságszolgáltatás csúcsain folyik az iszapbirkózás. Az Igazságügyi Felügyelet vizsgálatot folytatott a korrupcióellenes ügyészségnél, ami után a főnöknő, Kövesi az ellenőrzés mikéntjét bírálta, mondván, hogy azok bizonyos iratcsomókat kerestek. Mivel nálunk majdnem mindenkinek van bizonyos mennyiségű vaj a fején, lehet, hogy csak saját, titokban elkészített dossziéikat keresték megsemmisítés céljából? (És vajon az ellenőröket ki ellenőrzi?) Mivel sokan azzal vádolják a korrupcióellenes ügyészséget, hogy együtt dolgozik a titkosszolgálatokkal, sokkal jobb lenne, ha saját titkosszolgálatot üzemeltetne. A Cotidianul újság szerint a korrupcióellenes ügyészség éppen most szerzett be olyan körmönfont felszereléseket, amellyel bárkit meg lehet figyelni a nap 24 óráján át, telefonon és számítógépen keresztül is. És így, majd ha saját lábára áll, és saját szemeket és füleket növeszt, akkor a főügyésznő nem fog hazudni, mikor azt mondja, hogy az ügyészség nem dolgozik össze a titkosszolgálatokkal.