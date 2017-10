Egymillió csillag a szegényekért

Ez az alkalom lehetőséget teremt mindenki számára, hogy egy-egy gyertya meggyújtásával és pénzbeli adománnyal láthatóan is kifejezze: minden nehézség ellenére fontos számára a közösség, és érdekli a szegény emberek sorsa. Mutassuk meg, hogy nem vagyunk közömbösek a nehezebb sorsú embertársaink iránt! – olvasható a Gyulafehérvári Caritas közleményében. Pénteken este kilencedik alkalommal gyújtottak gyertyákat 18 és 20 óra között Erdély tizenhét településén. Háromszéken három helyszínen szervezték meg a szolidaritási akciót: Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren, Kézdivásárhelyen a főtéren és Bereckben a Szent Miklós római katolikus templomban. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron-szobor mögött állították fel a Caritas-sátrat. Jelen voltak a Caritas sepsiszentgyörgyi, lemhényi, szentkatolnai, nyujtódi, ozsdolai és kézdivásárhelyi munkatársai, illetve önkéntesei. Furcsa módon félórás várakozás után is nagyobb volt a caritasosok száma, mint az érdeklődőké. Péter Szabolcs, a Caritas sepsiszentgyörgyi munkatársa szólt az egybegyűltekhez, mondott rövid köszöntőbeszédet, majd Farkas Alajos, a kantai Szentháromság római katolikus templom segédlelkésze megáldotta a gyertyákat. Lapunk érdeklődésére Péter Szabolcs elmondta: előző évben tizenhat erdélyi helyszínen mintegy ötezer személy kapcsolódott be az akcióba, és 42 294 lej gyűlt össze. Az idei adományokból karácsonyra élelmiszercsomagot vásárolnak a rászorulóknak, betegeknek, időseknek és szegényeknek – mondotta a Caritas munkatársa.