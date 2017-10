Egy hónap után szerzett pontot a Sepsi OSK (Labdarúgás, I. liga)

Bár a mérkőzésen gól nem született, sárga lapokból nem volt hiány, hiszen George Rădulescu hétszer húzta elő a zsebéből, illetve a pálya kétszer is elsötétült, mert az éjszakai világítással problémák adódtak. Mindezek ellenére a Sepsi OSK határozott játékkal és a három pont reményében kezdett, sőt, a szentgyörgyiek az első játékrészben mezőnyfölényben játszottak. A mérkőzés első gólhelyzete a bal oldalon megiramodó Patrick Petre nevéhez fűződik, akit a védők között jól helyezkedő Stefan Nikolic hozott helyzetbe, viszont a bukaresti labdarúgó közeli próbálkozása a hosszú sarok mellett haladt el. Nem sokkal később félbeszakadt a mérkőzés, mert az éjszakai világítás nem működött, így több mint 10 percig szünetelt a játék. A probléma elhárítása után folytatták, majd a 33. percben egy szabálytalanságot követően végezhetett el szabadrúgást a Sepsi OSK: a tizenhatoson belül jól helyezkedő Fülöp István elé pattant a labda, aki Alexandru Stan mellett lőtt kapura, viszont Plamen Iliev nagyot védett. Az első játékrészben jól működött a piros-fehérek védelme, a vendégeknek pedig egyetlen kapura lövésük sem volt, így nem sok dolga akadt a szentgyörgyi mezben először pályára lépő Bogdan Miron kapusnak.

A második félidő kezdetét kénytelen volt nyolc perccel eltolni a bukaresti játékvezető, hiszen az éjszakai világítás ezúttal is megadta magát. Jó iramú játékot diktáltak a csapatok, több volt a gólhelyzet, viszont az első percekben az Astra támadószelleműbben lépett pályára, majd előbb Anthony Le Tallec bombázott kapu fölé, a 69. percben pedig a cserék közel álltak a gólszerzéshez: Anatole Abang passzolt Serge Nyuiadzi elé, viszont utóbbi erőtlenül lőtt, amit Miron könnyedén védett. Az Astra nem tudta sokáig beszorítani a házigazdákat, akik a 71. percben megszerezhették volna a vezetést: Claudiu Herea ívelt be jobb oldalról, Nikolic átvette, majd egyből kapura bombázta, viszont Iliev bravúrral szögletre tolta. A 79. percben Abang ívelt Nyuiadzi felé, a ziccerbe került benini labdarúgó nem tudott túljárni Miron eszén, aki időben lépett ki kapujából. A mérkőzés hajrájában Milovan Petrovic bal oldali beadását Herea fejelte néhány centivel a léc fölé, így a Valentin Suciu irányította labdarúgók egy ponttal kezdték a visszavágó-sorozat első fordulóját.

A lefújást követően Edward Iordănescu bejelentette, hogy megóvják a mérkőzést, mert a szabály szerint a világítás másodszori meghibásodása esetén a bírónak le kellett volna fújnia, és a vendégcsapatnak ítélni a három pontot. A 11 ponttal a rangsor 12. helyén álló Sepsi OSK a bajnokság 15. fordulójában, szombaton 18 órától a szintén újonc, de egyben sereghajtó Bukaresti Juventus vendége lesz a plo­ieşti-i Ilie Oană Stadionban.

I. ligás labdarúgó-bajnokság, 14. forduló: Sepsi OSK–Astra Giurgiu 0–0.

Brassó, Tineretului Stadion, mintegy 2000 néző. Vezette: George Rădulescu (Bukarest). Sepsi OSK: Miron–Grecu (Dima, 62.), Damian, Oroş, Ursu–Petre (Astafei, 71.), Petrovic, Ghinga, Fülöp–Hadnagy (Herea, 69.), Nikolic. Vezetőedző: Valentin Suciu. Astra: Iliev–Belu, Bejan, Polczak, Stan–Mrzljak, Seto–Moise (Nyuiadzi, 66.), Ioniţă (Marquinhos, 83.), Balaure–Le Tallec (Abang, 60.). Vezetőedző: Edward Iordănescu. Sárga lap: Ghinga (15.), Oroş (38.), Nikolic (56.), Astafei (90.), Fülöp (90+3.), illetve Polczak (24.), Stan (90+3.).

További eredmények: FC Voluntari–FCSB 0–0, Medgyesi Gázmetán–FC Viitorul 0–1 (gólszerző: Țucudean 21.), Jászvásári Politehnica–Craiova 1–2 (gsz.: Tiago Almeida 67., illetve Gustavo 15., Băluță 76.). A Kolozsvári CFR–FC Botoșani mérkőzés tegnap lapzárta után ért véget, illetve ma rendezik a Temesvári Poli–Concordia Chiajna és a Bukaresti Dinamo–Bukaresti Juventus találkozót: előbbit 18, utóbbit 20.45 órától.