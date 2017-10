Jövőben csak nemzetközi versenyeken indulnak (Fogathajtás)

Kovászna megye fogathajtója, Bartha Eduárd májustól októberig ezúttal sem tétlenkedett, hiszen ezen időszakban 12 versenyen vett részt impozáns lovaival. Ezekből négy alkalommal falunapokkal egybekötött viadalon vettek részt azzal a céllal, hogy fiatal lovaiknak lehetőséget biztosítsanak a versenykörülmények megszokásához. Emellett nyolc hivatalos megmérettetésen is jelen voltak, ezekből pedig négy nemzetközi verseny volt. Idén a fogathajtó-bajnokság három fordulóból és egy döntőből állt: az első fordulónak május 19–21. között a Bihar megyei Cséffa, a másodiknak július 7–9. között Oltszem, míg a harmadiknak július 14–16. között a Bihar megyei Fugyivásárhely adott otthont, illetve a döntőt augusztus 25–27. között Marosvásárhelyen rendezték. Az ember- és lópróbáló idényt követően a 135 fogathajtót felsorakoztató világranglistán Eduárd a 30. helyen áll.

Bartha Róbert fogattulajdonos értékelte az idényben történteket, és elmondta, több mint 7000 kilométert utaztak, mintegy negyven napot töltöttek hálókocsiban, és a versenyek alkalmával 11 lovat használtak, amelyeket teljes mértékben felkészítettek, és ezekből nyolc rendelkezik nemzetközi útlevéllel is.

„Sem Kovászna Megye Tanácsa, sem Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala nem támogatja a fogathajtást, annak ellenére, hogy Eduárd fiatal kora ellenére szép eredményeket ért el nemzetközi szinten is, sőt, 2015-ben a Fábiánsebestyéni világbajnokságon akadályhajtásban aranyérmet nyert. A Román Lovas Szövetség is csak egy nagyobb világverseny alkalmával támogatja fogathajtóit, és az az összeg is elenyésző a kiadásokhoz viszonyítva” – mondta Bartha Róbert, majd hozzátette, a világbajnokságon is kilógtak a sorból, és a többi válogatotthoz viszonyítva kicsit olyanok voltak, mint a színes gyíkok, hiszen nem viseltek egyforma uniformist, mint a többi nemzet csapata.

Bartha szerint a szlovéniai Lipicán rendezett világbajnokságon a csapatversenyben elért nyolcadik hely teljesen reális, hiszen Románia a rangsor első felében végzett, viszont meglepetésükre a világbajnok edzőkkel készülő franciák, lengyelek és svájciak sokat fejlődtek, így ezúttal eléjük kerültek. A román válogatott nem vett részt a vb előtt edzőtáborban, ehhez képest a magyarok két felkészülést is elvégeztek, sőt, pszichológiateszteken estek át. Már a világbajnokság előtt is feszültség volt a Román Lovas Szövetségen belül az anyagi támogatás és a válogatott össze­állítás miatt, hiszen Bartha szerint olyan emberek irányítanak, akik nem tudják, mit jelent hajtónak lenni.

„A világ legjobbjai mellett szerepeltünk a világbajnokságon, ahol szerintem erősebb mezőny vonult fel, és több ország küldött képviselőt, mint ahányan két évvel korábban Fábiánsebestyénben voltak. A Romániát képviselő hajtók jó versenyt futottak, mindent beleadtak. A román színekben versenyzők közül Paul Pop egyéniben a 64. volt, de még mögötte is volt 15 fogat. Ezen az eredményen nincs, amit szégyenkezni, mert ez reális ahhoz képest, hogy milyenek a körülmények” – fogalmazott Bartha.

Bartha szerint hiába tartjuk magunkat lovas nemzetnek, ha nem áldozunk erre a sportágra is, akkor ne várjuk az eredményeket se.

Az évek során felgyűlt negatív tapasztalat miatt Bartháék úgy döntöttek, hogy több országos versenyen nem vesznek részt, kivéve, ha nemzetközi háromcsillagos megmérettetés lesz. Úgy érzik, ideje egy szinttel fennebb lépni, erősebb mezőnyben próbára tenni magukat, ahol a bírók segítenek fejlődni, nem csak igazságtalanul lepontozzák őket.

„Nem akarunk román bajnokok lenni, mert ez az eredmény sehol sem jelenik meg a világon, számunkra semmit nem jelent. Nemzetközi versenyen fogunk részt venni Szlovákiában, Ausztriában és Csehországban. Jövőben havonta egy versenyen terveznek részt venni, ahol teljes erőbedobással tudnak teljesíteni. A folytatásban sem az Európa-, sem pedig a világbajnokságon nem fogjuk Romániát képviselni, inkább egyéniben indulunk” – vetítette előre jövőbeli terveiket Bartha Róbert.

Egyelőre nem lehet tudni, melyik ország ad otthont a jövő évi Európa-bajnokságnak, de két év múlva a németországi Drezda mellett lesz a világbajnokság, amire a németek nagyon készülnek, mert esélyük van letaszítani a trónról a magyar válogatottat.

Bartha Eduárd egy kevés ideig pihenéssel tölti az időt, akárcsak a lovak, amelyek a szabadban, patkók nélkül élvezik a hosszú idény utáni gondtalan életet. Viszont a pihenés nem tart sokáig, néhány héten belül hozzálátnak a felkészüléshez, hogy újra képesek legyenek felvenni a versenyt az erős nemzetközi mezőnnyel.