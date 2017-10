Tizenkét érmet nyertek Magyarországon (Karate)

A színvonalas megmérettetésre 73 egyesület – 40 magyarországi és 33 külföldi – mintegy 700 karatékát nevezett különböző kategóriákban és korosztályokban. Magyarország mellett további tizenegy országból – Ausztria, Csehország, Horvátország, Franciaország, Montenegró, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna – érkeztek klubok a rangos eseményre. Az MTK színeiben versenyző háromszékiek 12 éremmel járultak hozzá a legeredményesebb csapatnak járó trófeához, hiszen 5 arany-, 1 ezüst- és 6 bronzérmet nyertek.

„A felkészülési időszakot követően karatékáink most voltak csúcsformában, és ez a mérkőzéseken és az eredményeken is meglátszott, hiszen tizenkét érmet szereztünk. Azt gondolom, ez a verseny valós tükröt mutatott nekünk arról, hogy mire is képesek versenyzőink, és ez teljes mértékben reális. Színvonalas mérkőzéseket vívtak a gyerekek, és azt kell mondanom, nem hiába járunk nemzetközi viadalokra, mert ezeken jóval magasabb a színvonal, mint a belföldi megmérettetéseken. A hétvégén nem versenyzünk, mert ránk fér a pihenés a hosszú utazás után. Két hét múlva Román Kupa lesz, ahová csak néhány karatékát nevezünk” – értékelt kérdésünkre Vass Hunor edző. A Sport-All SC versenyzőit Kovászna Megye Tanácsa, az OREX, az MCC, a KTW, az RGT és a Bóbita Egyesület támogatta.

Eredmények: * aranyérem: Gödri-Mártis Huba (12–13 éves korosztály, -45 kilogrammos kategória), Muntyán-Nagy Zorka (8–9 év, +32 kg), Ruzsa Balázs (12–13 év, +63 kg), Török Panka (8–9 év, -32 kg), Vitályos Eszter (12-13 év, -42 kg) * ezüstérem: Bartos Norbert (12–13 év, -63 kg) * bronzérem: Baló Hunor (12–13 éves, -57 kg), Benkő Zsolt (12–13 év, +63 kg), Bernád Vivien (10–11 év, -35 kg), Halmágyi Chanel (10–11 év, -35 kg), Ianculescu Zsófia (10–11 év, -40 kg), Uzoni Hanna (12–13 év, -42 kg). (miska)