Jó eredmények a Bukarest Maratonon (Atlétika)

A rendezvényen ott voltak a sepsiszentgyörgyi Gáll Lajos Futókör tagjai is. Egyéniben a félmaratoni távon Szabó Irén (55 éves) a 823 női versenyző közt 53. (1:54:07 óra), míg Augustin Covaciu (68 éves) az 1978 férfi indulóból a 746. lett (1:56:42 óra). A váltók versenyében két stafétát is nevezett a megyeszékhelyi futókör: a Háromszék 1-et Pulugor József, Csutak Tamás, Cătălin Vrabie, Bihari Szilárd Attila négyes alkotta, míg a Háromszék 2. a Daniel Ceobanu, Sebestien Hunor, Sándor István, György Tibor kvartettből állt össze. Két csapatunk nemcsak a többi 484 váltóval harcolt, hanem egymással is, hiszen együtteseink között volt egy kis egészséges rivalizálás. Az első váltásnál Háromszék 1. a tizedik, a Háromszék 2. pedig a tizenkettedik, a másodiknál a Háromszék 2. a nyolcadik, míg a Háromszék 1. a kilencedik lett. A harmadik váltásnál a Háromszék 1. már a hatodik helyen szaladt, a Háromszék 2. pedig megtartotta a pozíció­ját. Ekkor hibát követett el a Háromszék 1.: a negyedik futója elszaladt az egyik ellenőrzőpont mellett, s hiába ért célba, a váltót végül kizárták, és elúszott a csapat 6. helyezése. A Háromszék 2. viszont nyolcadikként ért célba (2:55:16 óra). A sportolók indulását Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Kovászna Megye Tanácsa támogatta.

A maratoni távot lefutotta a Ciprian SK úszóedzője, Cip­rian Grosu is, aki a 35–40 éves korcsoport viadalát 3:58:23 órás idővel a 62. helyen fejezte be (220 versenyző közül), míg összetettben a 304-ként ért célba a rajthoz álló 1065 induló között.

A Bukarest Maraton egyben román maratoni bajnokság is, a felnőtt nők között a Kolozsvári és a Sepsiszentgyörgyi MSC együttesénél kettős leigazolással versenyző Laura-Dia­na Popescu bronzérmes lett, ideje 3:08:40 óra. A bajnoki arany Ana-Veronica Rodean (Gyulafehérvári SK/Resicabányai CSU) nyakába került, aki 2:57:42 óra alatt teljesítette a 42 195 méteres távot, másodiknak 3:02:07 órás idővel a Bukaresti Tudomány atlétája, Claudia-Beatrice Dinu futott át a célvonalon. (tif)