A veretlen Minaur otthonában játszanak (Kézilabda, A-osztály)

Ma 17 órától a rangsor 13. helyén álló Kézdivásárhelyi SE a listavezető Nagybányai Minaur vendége lesz a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 5. fordulójában. A céhes városi csapatból az előző fordulóban több játékos is lesérült, ezért halasztották néhány napot a mérkőzést.

Az előző játéknapon a Râmnicu Vâlcea együttesét fogadta a Jakabos István irányította alakulat, ahol Mátis Zita, a csapat húzóembere vádlisérülést szenvedett, ezért néhány hétig kényszerpihenőn lesz, viszont Mátis Henrietta, Dobra Anett, Kovács Ágota és Mátis Zsuzsa már bevethető a Minaur elleni mérkőzésen. A kézdivásárhelyi csapat a Vâlcea megyeiek ellen a kispad rövidsége miatt emberhátrányban fejezte be a találkozót, így harmadik vereségét is elszenvedte az idényben (17–38). Ezzel ellentétben a bajnokság egyetlen veretlen csapata, a Nagybányai Minaur 28–19 arányban nyert a Resicabánya vendégeként, így a maximálisan begyűjthető 12 ponttal az élen áll. A feljutási reményeket dédelgető, erős játékoskerettel rendelkező nagybányaiak gólarány tekintetében (+44) is jobban állnak a felső-háromszékieknél, akik az eddigi négy mérkőzésükön 91 gólt dobtak és 135 találatot kaptak. Nehéz találkozó előtt állnak a lányok, akik a csapat gólgyárosa, Mátis Zita nélkül próbálnak helytállni Nagybányán. (miska)