City–Napoli és Real–Tottenham mérkőzés a harmadik fordulóban (Labdarúgás, Bajnokok Ligája)

Harry Kane a madridiakat is megtréfálhatja. Fotó: Facebook/EUFA Champions League

A Liverpool az előző két BL-mérkőzésén csak döntetlent játszott, így a szlovén Maribor vendégeként az első győzelmét próbálja megszerezni. Az A-csoportban pont nélkül sereghajtó Benfica az éllovas Manchester United alakulatát fogadja, míg a B jelű kvartettben hibátlan Paris Saint-Germain az Anderlecht vendégeként játszik. A Chelsea hazai környezetben találkozik az AS Roma együttesével, illetve a Juventus és a Barcelona is otthon lép pályára: előbbi a Sporting CP, utóbbi pedig az Olympiakosz ellen.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:

* ma – E-csoport: Maribor–FC Liverpool (21.45 óra – Telekom Sport 3), Szpartak Moszkva–Sevilla; F-csoport: Feyenoord–Sahtar Donyeck, Manchester City–SSC Napoli (21.45 óra – Telekom Sport 1); G-csoport: RB Leipzig–FC Porto, AS Monaco–Besiktas (21.45 óra – Telekom Sport 4); H-csoport: Real Madrid–Tottenham Hotspur (21.45 óra – PRO TV, Telekom Sport 2), APOEL–Borussia Dortmund

* holnap – A-csoport: CSZKA Moszkva–Basel, Benfica–Manchester United; B-csoport: Anderlecht–Paris Saint-Germain (21.45 óra – Telekom Sport 2), Bayern München–Celtic (21.45 óra – Telekom Sport 4); C-csoport: Qarabag–Atlético Madrid (19 óra – Telekom Sport 1), Chelsea–AS Roma (21.45 óra – Telekom Sport 1); D-csoport: Juventus–Sporting CP, Barcelona–Olympiakosz (21.45 óra – Telekom Sport 3). (miska)