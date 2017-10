Konzervatív győzelem (Ausztriai választások)

Az eredmény a választókörzetekben leadott szavazatok száz százalékának megszámlálását követően alakult ki, de nem teljes, csak a levélben érkezett voksok megszámlálása után, csütörtökön lesz végleges. Az osztrák hagyományoknak megfelelően ez magában foglalja ugyanakkor a levélszavazatokra vonatkozó becslést is. A közel 6,5 millió választásra jogosult közül több százezren szavaztak levélben. Ez alapján pedig a szociáldemokraták jönnek be másodiknak a szélsőjobbos szabadságpárt előtt. A ténylegesen megszámlált szavazatok alapján a szabadságpárt a második, 0,6 százalékkal megelőzve a szociáldemokratákat.

Az ÖVP-nek – ha az említett eredmény válik véglegessé – a jelenleginél 15-tel több, 62 képviselője lesz a 183 tagú parlamentben. Az SPÖ továbbra is 52, az FPÖ pedig immár 51 képviselővel rendelkezhet, 11-gyel többel, mint eddig.

A választási eredmények nyomán minden bizonnyal a konzervatív ÖVP-t vezető Sebastian Kurz kap kormányalakítási megbízást. Az elemzők leginkább egy néppárti–szabadságpárti koalícióra számítanak, Kurz azonban vasárnap este azt mondta, hogy több lehetőséget lát, és egyelőre ezek egyikét sem zárja ki. Hozzátette, hogy stabil kormányt szeretne.

Alexander van der Bellen köztársasági elnök a szavazás után jelezte, hogy várhatóan Kurznak ad megbízást kormányalakításra, de ezzel mindenképpen megvárja a végeredményt.



Sebastian Kurz sikere

Sebastian Kurz egyebek mellett azzal tett szert nagy népszerűségre, hogy az osztrák migrációs politika szigorítása mellett állt ki. Egyes elemzők rámutatnak, hogy ezen a téren az elképzelései közel állnak a radikálisnak tartott FPÖ-éhez, azzal a fontos különbséggel, hogy teljesen mentesek az idegengyűlölettől és a rasszizmustól. A kampányban még maga az FPÖ is menekültpolitikájának plagizálásával vádolta meg az ÖVP-t.

Kurz kormányra kerülése esetére számos nagy változást, reformot ígért, így a menekültpolitika szigorítása mellett az adóterhek csökkentését és új munkahelyek teremtését is kilátásba helyezte.