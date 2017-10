Nőtt az előleg értéke (Mezőgazdasági támogatások)

Az Európai Bizottság újabb öt uniós államnak engedélyezte, hogy a mezőgazdasági támogatások előlegét emelt összegben folyósítsák. Jó hír, hogy Románia is a kedvezményezettek között van. Az engedményt az év első felében tapasztalt kedvezőtlen időjárás okán vezették be. A kedvezményt most a belgiumi, csehországi, spanyol, olasz, lettországi, litvániai, magyarországi, lengyel, portugál, horvát, ír, görög, angol és romániai gazdák élvezhetik. Az előlegeket a kedvezőtlen, szárazságtól az erős esőzésekig vezető klíma okán emelték.