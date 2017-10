Roncsautóért kerékpár

2018-tól elektromos kerékpárokat is lehet majd vásárolni a roncsautóprogram keretében – nyilatkozta tegnapi szakkonferencián a miniszter. „A minisztérium több intézkedést bevezet a károsanyag-kibocsátás csökkentésére. A roncsautóprogram keretében továbbra is támogatást nyújtunk elektromos autók beszerzésére, és jövő évtől elektromos kerékpárok vásárlását is támogatjuk. Indul ugyanakkor a RO-LA elnevezésű többéves program, amelynek célja, hogy a kamionok egy részét vonaton szállítsuk” – mondta Gavrilescu. (Agerpres)

TÖBBET KERES, MINT AZ ÁLLAMFŐ. Közzétette a szenátus a választott közjogi méltóságok és az intézmény alkalmazottjainak bérét. A legnagyobb bruttó fizetése a felsőház főtitkárának van: havi 19 055 lej. Az intézmény honlapján közzétett információk alapján a szenátus elnökének havi 16 675, az alelnököknek 15 515, a titkároknak és háznagyoknak 15 225, a frakcióvezetőknek 14 500 lejes bruttó juttatás jár. A házbizottsági elnökök bére 14 065, az alelnököké 13 630 lej. A szenátorok havi javadalmazása 13 050 lej. Klaus Iohannis államfő bruttó bére 17 400 lej. (Maszol)

A SZABADBAN ALUDT A NAGYKÖVET. Szabad ég alatt, kartonpapírokon és egy régi hálózsákban aludt péntekről szombatra virradóan Paul Brummell, Nagy-Britannia bukaresti nagykövete. A hajlékta­lanok nemzetközi napja alkalmából mintegy húsz önkéntessel együtt töltötte hajléktalanként az éjszakát a diplomata. A nagykövet második alkalommal vett részt a bukaresti Casa Ioana Alapítvány által szervezett akción, amelynek célja felhívni a figyelmet a hajléktalanok helyzetére. „Egy ilyen esemény valamilyen szinten mesterkélt, azonban szerintem az a fontos, hogy eszünkbe jusson: Bukarest utcáin 5000 hajléktalan ember él mindennap, télen is, és nem könnyű számukra” – mondta Brummell, aki hozzátette, az utcalakók problémája globális probléma. Ian Tilling, a Casa Ioana Alapítvány vezetője szerint fontos, hogy az emberek megértsék, hajléktalannak lenni egy helyzet, nem egy állapot. (Trans­index)