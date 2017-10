Édes anyanyelvünk

Előző írásunk

Barátomat tizedikes korában – közel harminc évvel ezelőtt, még a pártállam idején – kidobta a romántanár az órájáról, mert rövidnadrágosan ült be az osztályterembe. Félreértés ne essék: lényegtelen, hogy éppen román nyelvet és irodalmat tanító pedagógusról van szó, és az is pontosítandó, hogy úr és nem hölgy cselekedett ekképp, ugyanis barátom az akkori 1-es számú Líceumban kiváló romántanárnőnek örvendezhetett, aki nem csupán nyelvre, hanem kultúra iránti nyitottságra is bátorította.