Külföldi önkéntesek Kisbaconban

A kisbaconi Bodvaj Egyesület az Erasmus+ programon keresztül nyolc önkéntest fogad október folyamán. Az erdővidékiek már 2011 óta részt vesznek az Európai Bizottság által támogatott programban, az akkreditálásuk megszerzéséért tagjaik közül többen is önkénteskedtek külföldön, ám most először fordul elő, hogy munkára vendéget is fogadnak. A három magyarországi, két-két örmény és észt, illetve a portugál fiatal a tájház rendbetételében és újraberendezésében vesz részt, illetve szülőföldjükről, szokásaikról osztanak meg információkat a helyiekkel.

A vendégek az elmúlt napokban a tájjal és helyi jellegzetességekkel ismerkedtek – ettek töltött káposztát, zakuszkát és túrós puliszkát, kóstoltak házi gyümölcsízeket, megtanultak néhány lépést táncainkból –, esténként pedig ők mutatták be otthonukat, főzték meg hagyományos ételeiket és beszéltek hagyományaikról.

A tényleges munka is elkezdődött: a fiúk a Pityókásból traktorral agyagot hoztak, egy gazdától istállótrágyát kértek, szénamurhát szereztek, majd Karácsonyi Jóska bácsi útmutatása szerint az alapanyagokat elegyítették, kapával keverték és lábbal addig gyúrták, amíg nem lett megfelelő állaga. Ezzel az anyaggal a tájház falának nagyobb hibáit javították ki, aztán a kulimáncolással a kisebbeket tüntették el. Most arra várnak, hogy a tapasztás száradjon ki, s a házat belül lehessen fehérre, kívül pedig székelykékre meszelni.

„Egy tavalyi, Értékőrök nevet viselő programunkra építettük rá az erasmusos önkénteseink munkáját. A tájház rendbetétele nagyobb feladat, kizárólag nekünk elvégezni nehezebb lett volna, jól fogott az önkéntesek segítsége. Úgy látom, ők és a mi fiataljaink is élvezik, hogy közösen dolgozhatnak, s mindennap valami újat tanulnak. Azt reméljük, olyan tájházunk lesz, amelyben büszkén mutogathatjuk kincseinket” – mondotta Benedek Márta, a Bodvaj Egyesület vezetője.