Idén is jár a fűtéspótlék

A kisbaconi Bodvaj Egyesület az Erasmus+ programon keresztül nyolc önkéntest fogad október folyamán. Az erdővidékiek már 2011 óta részt vesznek az Európai Bizottság által támogatott programban, az akkreditálásuk megszerzéséért tagjaik közül többen is önkénteskedtek külföldön, ám most először fordul elő, hogy munkára vendéget is fogadnak. A három magyarországi, két-két örmény és észt, illetve a portugál fiatal a tájház rendbetételében és újraberendezésében vesz részt, illetve szülőföldjükről, szokásaikról osztanak meg információkat a helyiekkel.