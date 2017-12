Szabadkártyával indul (Tenisz)

A játékosnak – aki 2012-ben és 2013-ban is diadalmaskodott a Melbourne Parkban – tavaly decemberben gyermeke született, júniusban visszatért a pályára, azonban gyermekelhelyezési vitába került a kisfiú apjával. Ezért kihagyta az idei US Opent, és azóta sem versenyzett. Egy Los Angeles-i bíró korábban úgy döntött, hogy Azarenka gyermeke, Leo nem hagyhatja el Kalifornia területét, ahol a 28 éves játékos is lakhellyel rendelkezik. A szervezők közleményben jelezték: a világranglistán jelenleg csak 210. teniszezőt mindenképpen támogatni akarták. Az Australian Opent január 15. és 28. között rendezik meg.