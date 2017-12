Lefocizták a piros-fehéreket (Labdarúgás, I. liga)

A mérkőzés első tíz percében nem történt említésre méltó, mindkét csapat próbálta feltörni ellenfele védelmét, ez pedig a 10. percben a szentgyörgyieknek sikerült először, akik Nikolić fejese révén veszélyeztettek, de Petrariu könnyedén védte a kísérletet. A folytatásban inkább a házigazdák akarata érvényesült, akik összeszedettebben játszottak, többet birtokolták a labdát, és kihasználták ellenfelük védelemben elkövetett hibáit. A 19. percben Deac közeli lövését Niczuly hárította, a kipattanót Damian gyűjtötte be, majd felszabadítás helyett Ivanovici elé passzolt, aki 16 méterről kilőtte a bal felsőt (1–0). Az első félidőben megkérdőjelezhetetlenül jobb volt a Claudiu Niculescu irányította csapat, amely a 28. percben megduplázta előnyét: Ivanovici szögletét követően a Damian mellett felugró Bălan hat méterről a jobb alsóba bólintott (2–0). A Sepsi OSK labdarúgóinak egy labdaátvétel és a passzok kivitelezése is nehézséget okozott, illetve csak erőtlen és pontatlan lövésekkel próbálkoztak, amelyeknek egy részét Petrariu könnyedén védte, a többi pedig elkerülte a kaput.

Szünet után sem változott a játék képe, az FC Voluntari az eredmény megtartására összpontosított, inkább kontrákkal kísérleteztek, aminek a 80. percben meg is lett az eredménye. Egy eladott labdát követően indíthattak ellentámadást az Ilfov megyeiek, Balaur passzolt a csereként beálló Căpăţână elé, aki mintegy 40 méterről szerzett szépségdíjas találatot, hiszen Niczuly a kaputól távolabb tartózkodott (3–0). A 9. fordulóban, szeptemberben a Sepsi OSK szintén 3–0-ra kapott ki az Román Kupa- és Szuperkupa-címvédő csapattól, amely hat forduló óta tartó nyeretlenségi sorozatát törte meg a szentgyörgyiek ellen, és október 22. után újra győzött.

„Olyan hibákat vétettünk, amelyeket a III. ligában vagy a megyei bajnokságban követnek el. Komoly reményekkel utaztunk erre a mérkőzésre, majd, amikor az ellenfelünk nem tudott gólt lőni, mi segítettünk nekik. A Voluntari ellen szégyenteljesen teljesítettünk, komolyan mondom, bocsánatot kérek azoktól az emberektől, akik ezt kínlódva végignézték a televízió előtt. Szégyen, hogy az ellenfelünk majdnem félpályáról is gólt tudott szerezni. A hibás én vagyok, mert én választottam ezt a kezdő tizenegyet, vállalom a felelősséget. A labdarúgók közül többtől is megválunk a folytatásban, őszintén mondom, hogy a télen legalább 11–12 játékostól veszünk búcsút, és a helyükre újakat fogunk hozni” – értékelt a mérkőzés után Eugen Neagoe.

Labdarúgó I. liga, 22. forduló: FC Voluntari–Sepsi OSK 3–0 (2–0). Voluntari, Anghel Iordănescu Stadion, mintegy 300 néző. Vezette: Andrei Antonie (Bukarest). Voluntari: Petrariu–Olteanu (Leasă, 84.), Popescu, Balaur, Filipov–Novac, Răuţă–Ivanovici, Marinescu (Popadiuc, 71.), Deac (Căpăţână, 63.)–Bălan. Vezetőedző: Claudiu Niculescu. Sepsi OSK: Niczuly–Ursu, Dima, Damian (Thiaw, 46.), Grecu (Dumbravă, 26.)–Petrović, Ghinga–Astafei, Fülöp, Huiban (Petre, 54.)–Nikolić. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Gólszerzők: Ivanovici (19.), Bălan (28.), Căpăţână (80.). Sárga lap: Căpăţână (79.), Novac (85.), illetve Petrović (64.), Ghinga (66.), Ursu (90 + 2.).