A kisgazdákat részesítették előnyben

Csupán csütörtökön 44 ezer gazda kapta meg a teljes támogatást tizenegymillió euró értékben – áll a hivatalos jelentésben.

Petre Daea a parlament gazdasági-pénzügyi bizottsága előtt is beszámolt a megvalósításról az agrártárca jövő évi költségvetésének tárgyalásakor. A miniszter kijelentette: megígértem, hogy időben kifizetjük a támogatásokat, és ezt meg is tettük, Romániában első alkalommal került sor a kifizetésekre ebben az időszakban, beleértve az állattenyésztési termeléshez kapcsolt támogatásokat, a zöldítési kifizetéseket is – mondta a tárcavezető. Ötvös Mózes, a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének elnöke is megerősítette: információi szerint december folyamán a szarvasmarha-tenyésztők megkapják a termeléshez kapcsolt támogatásokat. Nyomon követi a dolgok állását megyeszinten és Bukarestben is, ha nem igaz, amit mond, akkor az illetékesek hazudtak – jegyezte meg az elnök.

A pénzt felvevő, vagy kifizetésre engedélyezett termelők nagy része kisgazda, aki nek legtöbb 1250 eurót kell kapnia – pontosítottak a hivatalosságok. Az APIA-elöljárók úgy vélik, lehetőség szerint még idén kifizetik a nagyobb gazdákat is, ha nem sikerül, jövő év elején kerül sor a pénzek utalására.

Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly 3,422 millió gazdaságot tartottak nyilván az országban (ezek jelentős része egy hektárnál kisebb területet művel meg), 11,3 százalékkal kevesebbet, mint 2010-ben. Hozzávetőleg 855 ezer gazdaságnak kell területalapú támogatást kapnia, ahol a megművelt terület nagysága eléri az egy hektárt, vagy a parcellák nagysága a harminc árat. 56 ezren jogi személyként igényeltek támogatást. A legtöbb gazdaság a Dél-Havasalföld (21,2 százaléka az összesnek) és a Délkelet fejlesztési régiókban talál­ható.

Jövőben gondokat okozhat a gazdaságok pénzügyi bejelentésének hiánya, a Közös Agrár Politika Omnibus szabályzata szerint a tagországok maguk dönthetik el, hogy kizárják a támogatásra jogosultak közül azokat, akik nem tudják bizonyítani pénzügyi bejegyzésüket vagy szociális biztosítási státusukat.