Mégis késnek a támogatások

Nem így lett. Legalábbis Háromszéken, mert vannak megyék, ahol a kifizetések gördülékenyebben mennek (pontosítani kell: nem a megyei APIA mulasztása miatt nem kaptak pénzt

a támogatások igénylői, a hivatal szakemberei végezték, végzik munkájukat, de a bukaresti jóváhagyások nélkül nem utalhatnak pénzt a gazdák számláira).

Központi szinten pedig folytatódik a bonyodalom, egymás után jelennek meg a kimutatások, jelentések, amelyek szerint gazdák százezrei kaptak előleget, s végső elszámolást is. Az agrárminiszter az előlegek kifizetésének elkezdésekor maga mondta: a megyékben a kifizetés ciklikus tevékenység, mert ha nem, „bemelegedik a rendszer”. Hogy Háromszék mikor kerül a ciklus elejére, azt nem tudni. Talán, ha SZDP-s többségű megye leszünk – de ez csak elképzelés. Az agrársajtó szerint elsőkként október 18-án Teleorman, Arad, Iași megyében kaptak előleget a jogosult gazdák. Aznap 120 ezer gazdának osztottak ki 218 millió eurónyi támogatást.

Az is tény, hogy előleget a kis gazdaságoknak utaltak eddig, olyan kérvényezőknek, akik kevesebb mint 1250 euró szubvenció­ra jogosultak. Ezért mondhatják a hivatalosságok, hogy százezreknek utaltak már pénzt. Soknak, de keveset. A nagygazdák még várjanak, a legfrissebb hírek szerint jó, ha januárban pénz üti a markukat. Végül is az uniós normák szerint a támogatásokat az igénylést követő év június végéig kell kifizetniük

a tagországoknak.

A közmondás szerint fejétől büdösödik a hal – ám lehet, hogy ebben az esetben nem Petre Daea miniszter a ludas. Legalábbis így tűnik. Ha munkásságát követjük, láthatjuk, a gazdák oldalán van, próbál olyan rendelkezéseket hozni, melyek segítik a termelőket. Az állattenyésztés fellendítése egyik fő célkitűzése, pillanatnyilag a juhok élvezik az abszolút prioritást. Szorgalmazza a juhhús hazai fogyasztásának növekedését, de szem előtt tartja a gyapjú és bőrök értékesítési lehetőségeit is.

Gazdabarát tehát a miniszter, de egy fecske nem csinál tavaszt, és ha a kormánynak továbbra is az államot kiszolgálók fizetésének ész nélküli emelése a legfőbb elfoglaltsága, akkor bizony nem lesz pénz, az állattenyésztés, a növénytermesztés támogatására. Az agrárium nincs az elsődleges gazdasági ágazatok közt. Miért is lenne, hiszen, „csak” az ország élelmiszer-szükségletét biztosíthatná. Ezt viszont megteheti néhány importőr is, minden termelés nélkül.