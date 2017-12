Év végi kiértékelő a vidékfejlesztési hivatalnál (Vidékfejlesztés)

Az igazgatónő kitért néhány országos eredményre is, amelyek pár nappal korábban, vasárnap a szakminiszter, Petre Daea jelenlé­tében tartott országos kiértékelőn hangzottak el. A bemutatott számadatok igen kedvezőek, a mezőgazdászok, helyi tanácsok, alapítványok és a vidéki székhelyű szolgáltatási cégek az új vidékfejlesztési terv keretében az eltelt két és fél év alatt 43,57 millió értékben kötöttek pályázati szerződést az ügynökséggel, tehát gyakorlatilag ekkora össze­gű fejlesztési pénz jön a megyébe. Ezenkívül még 5,6 millió euró értékben pályáztak sikeresen a tanácsok, de még nem történt meg a szerződéskötés.

Az igazgatónő által bemutatott adatokból kitűnik, hogy a mezőgazdaságot közvetlenül érintő intézkedéseknél (4.1, 6.1 és 6.3-as) volt a legnagyobb az érdeklődés, a gazdaságok korszerűsítésénél (4.1) a három év alatt (2015, 2016 és 2017-es kiírás) 50 megyebeli mezőgazdász 16,35 millió euró értékben pályázott sikeresen korszerű gépek vásárlására. A fiatal gazdák támogatásánál, a 6.1-es intézkedésnél a három év alatt 128 sikeresen pályázó negyven év alatti fiatallal kötöttek szerződést a 40, illetve 50 000 eurós támogatásra. A kisgazdaságok 15 000 eurós támogatásánál az említett hároméves időszakban 17 személy pályázata bizonyult sikeresnek. Ezenkívül sikeresen pályázott egy termelői csoport Csernátonból, a közös eladásuk függvényében maximálisan 500 000 eurót kaphatnak támogatásként öt év leforgása alatt. Két partnerségi csoport pályázott sikeresen a Támogatás az élelmiszeripari termékekkel való ellátásban szereplők közreműködésére és a helyi piacok kiépítésére című, 16.4 számot viselő intézkedésre, a két szerződés értéke 162 000 euró. A vidéki szolgáltatások létrehozásánál, a vidéki élet jobbá tételét segítő 6.2-es és 6.4-es intézkedésnél 7 személy, illetve cég pályázott sikeresen, a támogatások értéke közel 320 ezer euró. Az igazgatónő elmondása szerint nagyon jól szerepeltek a megyei tanácsok is, a számukra fenntartott pályázati pénzek segítségével erdei, mezei és községi utakat korszerűsítenek, ivóvízhálózatot és szennyvízcsatorna-rendszert létesítenek, iskolákat, óvodákat és községi művelődési házakat újítanak fel. Eddig 23 pályázat kapott kifizethetőségi minősítést, a megkötött szerződések értéke 20,21 millió euró.

Az igazgatónő nyilatkozata szerint az utóbbi évben a kifizetések üteme is felgyorsult, példaként említve, hogy a fizikai személyek pályázatainál a tavaly október 16. és idén október 15. között a megyei hivatal közel 11,5 millió eurót fizetett ki, a 2017-ben pályázó tanácsok a szerződésekben szereplő 9,1 millió euróból 3,53 millió eurót kaptak meg a számlájukra.

Cătălina Savin néhány országos adatot is bemutatott. A 2014–2020-as vidékfejlesztési tervben összesen 9,472 milliárd euróra lehet pályázni, ebből 8,125 milliárd euró az unió vidékfejlesztési alapjától jön, az 1,347 milliárd eurót a román költségvetésből kell kötelezően melléje rendelni. Míg 2015-ben és 2016-ban összesen 5081 pályázóval kötött szerződést az országos ügynökség (ez a teljes érték 15,03 százalékát jelenti), addig 2017-ban 14 641 pályázóval, így az uniós vidékfejlesztési pénzek lefödési aránya jelenleg 35,29 százalékon áll. A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség 2017-ben összesen 1,7 milliárd eurót fizetett ki a pályázatokra, és az összeg egy kisebb részét a klímaváltozást megelőző, zöldítéses intézkedésekre, valamint az ökogazdálkodóknak és a hegyvidéki hátrányos gazdasági helyzetűnek nyilvánított mezőgazdászoknak (ezen támogatásokat az APIA az unió vidékfejlesztési alapjából fizeti, nem a mezőgazdasági garancia alapból).

Az igazgatónő még újabb jó hírrel is szolgált, a múlt hét közepén hirdették ki a júliusban letett 6.3-as, kisgazdaságok támogatása nevű intézkedésnél a nyertes pályázók névsorát, itt is újabb 7 megyebeli pályázó lett sikeres, többségük méhész. „A legeredményesebb megye vagyunk a központi régióban (ide tartozik Brassó, Fehér, Hargita, Maros, Szeben és Kovászna megye – szerk. megj.). Ez leginkább a 4.1-es, a gazdaságok korszerűsítése pályázat számában mutatkozik meg, ezek segítségével számos gazdálkodónak sikerült felújítania a gépparkját a legmodernebb traktorokkal, gépekkel és felszerelésekkel. A jó eredmények elsősorban annak köszönhetőek, hogy nagyon komolyak a pályázóink és a pályázatírók is. Természetesen a megyei hivatal szakembereinek hozzá­állása is lendített az eredményen, mindig megpróbáltuk a megfelelő választ adni kérdéseikre és a segítségükre lenni” – nyilatkozta az igazgatónő.