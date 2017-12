Törvényszék elé állítják a zsaroló őrsparancsnokot

A Kovászna megyei ügyészség a belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó Országos Korrupcióellenes Ügyészség megyei fiókjának munkatársaival közösen végzett kivizsgálása nyomán vádiratot állított össze egy községi rendőrőrs parancsnoka, I. C. C. nevére zsarolásért, s azt átadta a megyei törvényszéknek. A rendőrbiztos hatósági felügyelet alatt védekezhet.

A vádirat szerint idén júliusban egy háromszéki község területén összeütközött egy személygépkocsi és egy traktor. Utóbbi mezőgazdasági gépet nem íratták be közúti forgalomba – csupán sárga számtáblával közlekedett, helyben –, ezért kötelező gépjármű-biztosítása sem volt. Személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár, s a felek megegyeztek abban, hogy a traktorista megfizeti a kárt, ezért nem fordultak rendőrséghez. A vétkes még aznap jelezte az őrsparancsnoknak, hogy hibájából baleset történt, megegyeztek, s megfizeti a kárt. Másnap a személygépkocsi tulajdonosa felkereste a rendőrbiztost azzal, hogy segítsen behajtani a javítási költségeket. I. C. C., aki tudatában volt annak, hogy a traktort nem szükséges közúti folrgalomba beíratni, mégis bűnügyi vizsgálati iratcsomót állított össze be nem jegyzett gépjármű közúti forgalomba helyezéséért. Ugyanakkor elvette a traktorista gépjárművezetői jogosítványát. Azt mondta, amennyiben megfizeti a 3500 eurós kárt, visszakapja jogosítványát és lezárja a bűnügyi iratcsomót. Végül 2000 euróban kiegyeztek, ám azt a rendőr kérte, mondva, majd ő átadja a károsultnak. Augusztusban megkapta a kért összeget, és le is zárta a vizsgálati iratcsomót. A megzsarolt feljelentette a korrupcióellenes irodában. (sz.)