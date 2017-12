A kisebbségekkel ünnepelne az államfő

Az elnök tegnap, a romániai nemzeti kisebbségek napján kiadott üzenetében köszöntötte különböző nemzetiségű polgártársait, megemlítve, hogy nemrég hirdette ki azt a parlamentben csaknem egyhangúlag megszavazott törvényt, amely a nemzeti ünnepek sorába emeli december 18-át. „A nagy egyesülés centenáriumának Romániájában a politikának, a civil kezdeményezéseknek, az oktatásnak és a kultúrának meg kell maradnia a tolerancia, a nyitottság, a másság elfogadásának és egymás tiszteletben tartásának jegyében. Természetellenes lenne a centenáriumot a nemzeti kisebbségek nélkül ünnepelni, amelyek jelentősen hozzájárultak a modern Románia fejlődéséhez” – írta Iohannis.

A nemzeti kisebbségek szerepét Mihai Tudose miniszterelnök is ünnepi üzenetben méltatta. „A mai ünnep nemcsak a kisebbségeké, hanem mindannyiunké. A nemzeti kisebbségekhez tartozó románok részesei voltak országunk történelmének, és részei lesznek Románia jövőjének is” – hangoztatta a kormányfő.

Románia 1998-ban kormányhatározattal nyilvánította a nemzeti kisebbségek napjává december 18-át, azt a napot, amelyen 1992-ben az ENSZ közgyűlése elfogadta a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozatát. December 18. nemzeti ünneppé nyilvánításáról a nem magyar kisebbségek parlamenti frakciójának javaslatára idén ősszel fogadott el törvényt a parlament. A jogszabály szerint az állami és helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújthatnak a nemzeti kisebbségek napja alkalmából szervezett kulturális rendezvényekre, és a törvény azt is előírja, hogy az ünnepről a román közszolgálati televízió és rádió is beszámoljon. Arról nem rendelkezik a törvény, hogy a bevezetendő új nemzeti ünnep munkaszüneti nappá válna Romániában.