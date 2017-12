Mikós diákok nyertek (Szent György-ösztöndíjak)

A város minden évben az öt legkiemelkedőbb teljesítményű diákot jutalmazza – már azok közül, akik összeállítják és benyújtják pályázati iratcsomójukat. Ebben az évben húszan jelentkeztek a jelentős – fejenként 3000 lejes – pénzjutalomért, közülük az első tíz és a 17. helyezett is mikós, a Mihai Viteazul Líceumból heten, a Plugor Sándor-líceumból pedig ketten futottak neki. Az elbírálás pontszám alapján történik, a tanulmányi eredmények, a különféle tantárgyversenyeken elért helyezések és egyéb tevékenységek (például az önkéntes munka) számítanak. Az idei névsor a következő: Máthé Zsolt, Demeter Ábel, Bálint Hunor Ferenc, Bakó Bence, Szabó Richárd; a vonal alatt maradók közül ketten fellebbeztek.

Az ösztöndíjak odaítélése a helyi tanács legutóbbi rendkívüli ülésén is felmerült, Rodica Pârvan szociáldemokrata képviselő tette szóvá, hogy nagyobb szórásban kellene jutalmazni, hiszen más líceumokban, a Mikesben és a Mihai Viteazulban is lehetnek kiváló diákok, egyszer még a Puskás Tivadarban is akadt; a meglévő pontrendszernél jobb módszert azonban ő sem tudott ajánlani a zsűrizéshez. Válaszul Sztakics Éva alpolgármester közölte, hogy a pályázati lehetőségről minden iskolát értesítettek, de csak azokat tudták rangsorolni, akik jelentkeztek, a távolmaradásért nem jár elismerés.