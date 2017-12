Olaszországot aggasztja a dél-tiroli németek esetleges osztrák állampolgársága

Az Il Messaggero római napilap szerint Ausztria bejelentése anakronisztikus, jogilag nem megalapozott, és politikai revánsnak számít a szabad és határok nélküli Európában. Az újság hangsúlyozta, hogy a kétnyelvű Alto-Adige lakosai már száz éve olasz állampolgárok.

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) új koalíciós kormányának tervei szerint az észak-olaszországi Alto-Adige (az egykori Dél-Tirol, amelyet az első világháború után csatoltak Ausztriától Olaszországhoz) német ajkú lakosai osztrák állampolgárságot, így útlevelet is kaphatnának. A dél-tiroli német anyanyelvű közösségről van szó, amely elsősorban a közigazgatásilag önálló státuszú Bolzano (Bozen) térségében él. Itt a több mint félmilliós lakosságnak mintegy 70 százaléka német ajkúnak vallja magát. Az osztrák állampolgárságban azonban a rétoromán nyelv egyik dialektusát beszélő ladinok is részesülhetnének.

Ausztriában jelenleg gyakorlatilag nem engedélyezett a kettős állampolgárság, Olaszországban igen. Benedetto Dalla Vedova olasz külügyi államtitkár szerint az „etnikai alapú állampolgárság” súlyos következményekhez vezethet a szélesebb, balkáni térségben, területi követeléseket éleszthet fel, és aláaknázhatja az együttélést a multikulturális országokban. Massimo D’Alema volt baloldali olasz kormányfő kijelentette, hogy Rómának határozottan kell fellépnie minden olaszellenes megnyilvánulással szemben. Mario Giro külügyminiszter-helyettes emlékeztetett arra, hogy a dél-tiroliak osztrák állampolgárságát már Jörg Haider, az FPÖ néhai vezetője is felvetette, eredmény nélkül. Giro hozzátette: Róma továbbra is baráti párbeszédre törekszik Béccsel abban a reményben, hogy az osztrák politika „nem válik európai modellé”.

Antonio Tajani az olasz köztelevíziónak úgy nyilatkozott: „fontos, hogy az osztrák kormányprogram ne írja elő az Öxitet, vagyis az EU-ból való kilépést”. Hozzátette, hogy Sebastian Kurz osztrák kormányfőt Brüsszelbe várják. Tajani szerint a dél-tiroliak osztrák állampolgársága nem az enyhülést szolgálná. „Európának sok hibája van, de a nacionalizmusok kora lezárult” – mondta Antonio Tajani.

Werner Neubaur osztrák parlamenti képviselő, aki az FPÖ színeiben az Alto Adigéval való kapcsolattartásért felelős, Bolzanóban tegnap kijelentette, hogy a dél-tiroliak már 2018-ban kérelmezhetik az osztrák állampolgárságot, vagy legkésőbb 2019 elején. Hozzátette, hogy az állampolgársági kérelmet azok nyújthatják be, akik németnek vallják magukat, valamint ezek gyermekei is részesülhetnek benne, és ingyenes lesz. Werner Neubaur hangsúlyozta, hogy ha sportolókról van szó, akkor az osztrák válogatott tagjai lehetnek.