Theresa May törvényt ígér

Theresa May tegnap délután számolt be a londoni alsóház képviselőinek a múlt heti brüsszeli EU-csúcsról, amelyen az unióban maradó tagállamok állam- és kormányfői úgy döntöttek, hogy el lehet kezdeni a brit EU-tagság megszűnéséről folyó tárgyalássorozat második szakaszát. May a parlamentben kijelentette: a pénteki EU-csúcson viszonosságra alapuló megállapodás született a Nagy-Britanniában élő külföldi, illetve az uniós országokban élő brit állampolgárok jogosultságairól. A brit kormányfő hozzátette: ezt tekintette elsődleges fontosságú feladatának a brexit-tárgyalások első szakaszában. Az EU-val szembeni brit pénzügyi kötelezettségekről Theresa May azt mondta: hozzávetőleg négyévi brit EU-költségvetési hozzájárulásról van szó, amelynek összege 35–39 milliárd font közé becsülhető.