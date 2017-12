Ünnepvárás Háromszéken

Sepsiszentgyörgy

KARÁCSONYI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén idén több mint hatvan kézművestől, őstermelőtől lehet beszerezni az angyalfiát, és a lacikonyhák is kínálják a hagyományos vásári étkeket. Közösségi ünnepi programokra is várják a lakókat, lesz karácsonyi tombola, táncbemutató és ének, a vásár helyszínén pedig fotófalat alakítanak ki, ahol mindenki elkészítheti idei ünnepi üdvözletét. A karácsonyi vásár naponta 12–20 óra között tart nyitva, december 24-ét leszámítva, amikor 10–14 óráig lehet ajándékokat vásárolni.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJAS DALKÖR betlehemes énekeket ad elő Sepsiszentgyörgyön a Zathureczky Berta Központban és 16.30-tól a Kónya Ádám Művelődési Házban a Máltai Szeretetszolgálat által szervezett Idősek karácsonyán.

Kovászna

BÖJTE CSABA ATYA ÉS A DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY gyerekeinek műsora ma 12 órától a művelődési központban.

KARÁCSONYI MŰSOROK a központi park színpadán: ma 17 órától az Avram Iancu Általános Iskola ünnepi műsora (kolindák, francia és angol karácsonyi énekek (Măciucă Dochița, Roxana Vlonga); 17.30-tól és 18-tól az Orbán Balázs Iskola ünnepi műsora; 18.15-től a Vajnafalvi Férfikórus fellépése (Justinian Teculescu Egyesület). Csütörtökön 16.15-től a Kőrösi Csoma Sándor Líceum gyermekkórusának műsora (felkészítő tanár: Măciucă Ioan Ovidiu); 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Tiszta Szív kórusának koncertje (karnagy: Gyerő Katalin tanárnő); 17.30-tól a Református Férfidalárda fellépése (karnagy: Antal Ernő); 17.45-től a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ Schola Patrona Hungarorum kórusának ünnepi műsora (karnagy: Kolozsi István).

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR LÍCEUM (ORBÁN BALÁZS ISKOLA) román tannyelvű tagozatának ünnepi műsora csütörtökön 16.30-kor a művelődési központban.

Kézdivásárhely

KARÁCSONYI GYERMEKVÁROS december 22-ig naponta 16–20 óráig a sportcsarnok előtti téren. Vásár, kisvonat, körhinta, lovasszán, Mikulás-sarok, karácsonyi mese, fadíszítés, hóemberépítés, szánkóverseny és sok más karácsonyváró program a Wegener-Pro Sanitate Alapítvány és az Aktív Nők Egyesülete szervezésében.



Fénylánc Magyarországért

A Kézdiszéki Székely Tanács idén is bekapcsolódik a Fénylánc Magyarországért összefogási akcióba. December 21-én, az év legsötétebb és legrövidebb napján, illetve a leghosszabb éjszakáján 16.30-kor három helyszínen – a kézdiszentléleki Perkőn, az ozsdolai Hilib-tetőn és a kézdiszárazpataki Kányás-tetőn – lobbannak fel az összefogás lángjai. A szervezők mindhárom helyszínen szeretettel várják az érdeklődőket. A hiedelem szerint a régi magyarok a téli napforduló idején összegyűltek szent hegyeiken kerecsensólymokat röptetni és máglyákat rakni. A magasra repülő sólymok teremtettek kapcsolatot ég és föld között. A naplementekor meggyújtott tüzekkel a lemenő nap sugarait átmentették a felkelő napnak, hogy így diadalmaskodjon a fény a sötétség felett. (iochom)



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 19 órától a kamarateremben Michel de Ghelderode Escorial (rendező: Zakariás Zalán) című előadását játssza. * A december 27-re tervezett Escorial című előadás objektív okok miatt elmarad. A már megvásárolt jegyek december 28-ig a kulturális szervezőirodában visszaválthatóak, illetve átválthatóak más előadásokra.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16 órától Coco; Olaf karácsonyi kalandja; 16.30-tól Mikulás karácsonyra; 18 órától Gyilkosság az Orient expresszen; 18.30-tól Kincsem; 20.15-től Singurality (sci-fi); 20.45-től Isten országa * A Művész moziban érvényes az országos Orange-szerda-program: szerdán a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon.



Tánc

A Háromszék Táncegyüttes és az M Stúdió közös produkcióját, A csillagösvény népe című előadást december 21-én, csütörtökön 19 órától lehet megtekinteni Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus Orza Călin. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában kaphatók.



Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 6.40-től zsolozsma Nagybányáról; 7-től roráté szentmise Nagybányáról, 7.50-től A hét plébániája, 9-től imaszándékok fogadása, 9.15-től örvendetes rózsafüzér, 12.05-től déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.



Kiállítás

A Vigadó Művelődési Ház, valamint a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy szervezésében az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Illúzió és tükröződés című, gróf Bánffy Miklós művészi pályaképét bemutató kiállítása nyílik csütörtökön 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban. Köszöntőt mond Lukács Bence Ákos, Magyarország csíkszeredai konzulja. Házigazda Lung László Zsolt igazgató. A kiállítás kurátora Szebeni Zsuzsa színháztörténész. Látványtervező Szebeni-Szabó Róbert fotográfus. A tárlat időtartama alatt látható Oláh Katalin Griff című dokumentumfilmje. A kiállítás 2018. március 18-ig tekinthető meg.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Gelencén a kultúrotthonban, illetve 18–20 óráig a Jancsó Benedek Általános Iskolában fogadják az érdeklődőket.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Árkoson péntekig naponta 8–16 óráig; Sepsimagyaróson péntekig naponta 8–16 óráig; Márkosfalván péntekig naponta 8–16 óráig; Sepsiszentgyörgyön ma 8–10 óráig a Gödri Ferenc utca 2, 4, 5-ös tömbházaiban, 10–11.30-ig a Csíki utca 24–29, 34-es tömbházaiban, 11.30–13-ig a Csíki utcában az Oltmező utca és a Csíkszereda felé vezető út közti részen szünetel az áramszolgáltatás.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 18 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Info: fd@liveartdancstudio.

MEGBOCSÁTÁS HETE. Kézdivásárhelyen a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban december 22-ig az ünnepre való tekintettel a késedelmi díjat eltörlik. Kérik az olvasókat, hogy éljenek a lehetőséggel!

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJAS- EGYESÜLET a miniszilvesztert december 26-án a Park vendéglőben tartja, ahol az Istvánokat és a Jánosokat is köszöntik. Szeretettel várják a nyugdíjasokat, függetlenül attól, hogy melyik nyugdíjas klubhoz tartoznak. Telefon: 0723 727 279.