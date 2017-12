Növekszik az OTP

Az OTP vezetői július végén jelentették be, hogy a National Bank of Greece képviselőivel aláírták a Banca Românească eladásáról szóló szerződést, a pénzügyi részleteket a felek nem hozták nyilvánosságra. A tranzakciót még a Román Nemzeti Banknak is engedélyeznie kell. A jegybanknak hatvan nap áll a rendelkezésére, hogy véleményt fogalmazzon meg. Az akvizíció eredményeképpen az OTP Bank Románia hazai piaci részesedése mintegy 4 százalékra emelkedhet, ezzel a bankpiac nyolcadik legnagyobb szereplőjévé válhat. Az OTP 2014-ben megvásárolta a romániai Millenium Bankot is a portugál Banco Comercial Portuguestől.