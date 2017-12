Az MKP szerint közösségépítő év volt az idei

A közösségépítés mellett a civil szervezetekkel és a történelmi egyházakkal folytatott összefogás jellemezte az évet, amely a pártnak és a felvidéki magyarság számára egyaránt sikereket, eredményeket is hozott – jelentette ki Menyhárt József, az MKP elnöke. A párt szempontjából az év legmeghatározóbb eseménye a megyei választás volt, amelynek eredménye sikernek értékelhető, hiszen a nyolc szlovákiai megyéből ötben jelölteket állító, parlamenten kívüli MKP 33 megyei képviselői mandátumot szerzett, ami a pártok közti versengésben országosan a harmadik legjobb eredmény.

Menyhárt József a búcsúzó év történéseit ismertetve elmondta: fennmaradt a magyar állammal és a magyar kormánnyal való stratégiai partnerségük, amelynek köszönhetően a felvidéki magyarság több sikert tudhat magáénak. Ilyen például a Kárpát-medencei óvodaprogram felvidéki beindítása, amelynek keretében 58 óvoda és bölcsőde újul meg, illetve épül fel. Hozzáfűzte: ilyen a gazdaságfejlesztési csomag is, amely a Felvidék magyarok lakta, leszakadó régióinak felzárkóztatását célzó Baross Gábor Terv révén, helyi kis- és középvállalkozók számára tudott magyarországi forrásokat biztosítani. „Sikerekről beszélhetünk, de nagyon fontos, hogy ezeket a sikereket a közösség is megélje” – jegyezte meg az MKP elnöke. Rámutatott: a jövő évben és 2019-ben is fontos kihívások várnak a pártra, hiszen 2018-ban önkormányzati választásra kerül sor, ahol a magyar polgármesterek és önkormányzati képviselők számának maximalizálása a cél, 2019-ben pedig államfőválasztás lesz, amelyen ismét magyar államfőjelöltet akarnak indítani.