Német államfő: fel kell tárni a mulasztásokat (A berlini iszlamista merénylet évfordulója)

A 12 halálos áldozat hozzátartozóinak és a több mint 70 sebesültnek rendezett zárt körű megemlékezésen Frank-Walter Steinmeier a hivatala által nyilvánosságra hozott beszédében hangsúlyozta: ki kell mondani és be kell ismerni, hogy történtek megelőzhető hibák, és ki kell mondani azt is, hogy ennek a támadásnak soha nem lett volna szabad megtörténnie. Hozzátette: az a keserű igazság, hogy az állam nem tudta megvédeni az embereket. Köszönet jár mindazoknak, akik segítettek az áldozatoknak, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a segítség egy része túl későn érkezett, és nem volt megfelelő – mondta a német államfő.

A vezető politikusok, köztük Angela Merkel kancellár részvételével tartott megemlékezés után felavatták az áldozatok és a sebesültek tiszteletére alkotott emlékművet, egy arany színű fémmel kiöntött repedést a merénylet helyszínén, a belvárosi Breitscheid tér burkolatában, a Vilmos császár-emléktemplom mellett, azon a helyen, ahol az automata fékező berendezés megállította a támadáshoz használt kamiont. A repedés a templomhoz vezető lépcsőknél ér véget, amelyekbe bevésték a 12 áldozat nevét.

Az alkotást Michael Müller, Berlin kormányzó polgármestere adta át, aki az emberiség elleni merényletnek nevezte a támadást, és hangsúlyozta: 2016. december 19-ének estéje mély nyomokat hagyott a berlini emberek szívében, de nem hozta el a terror győzelmét, mert a berliniek nem engedik, hogy életüket befolyásolja a gyűlölet. Angela Merkel a megemlékezés margóján újságíróknak elmondta: az évforduló nemcsak a gyász, hanem annak a szilárd elhatározásnak is a napja, hogy a szövetségi kormány javítson mindazon, ami a támadással kapcsolatban félresikerült. Az áldozatok hozzátartozóival és a sebesültekkel tartott hétfő esti találkozójáról elmondta: a velük folytatott beszélgetésekből kiviláglik, hogy az állam gyengének bizonyult, de néhány hónap múlva ismét találkozik majd velük, és beszámol a törekvésekről, amelyek nemcsak a közbiztonság erősítését célozzák, hanem azt is, hogy a merényletben érintett emberek élete amennyire csak lehet, visszatérjen a régi kerékvágásba.

Tavaly december 19-én egy elutasított tunéziai menedékkérő, Anis Amri követett el merényletet a berlini Breitscheid téren, ahol advent idején a német főváros egyik leghíresebb karácsonyi vásárát tartják. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet nevében gyilkoló szélsőséges iszlamista egy elrabolt kamionnal behajtott a vásáron szórakozó tömegbe. A támadás után elmenekült az országból, és néhány nappal később meghalt az olaszországi Milánó egyik elővárosában rendőrökkel folytatott tűzharcban. Ez volt az utóbbi évek legsúlyosabb németországi terrortámadása. Az ügyben indított vizsgálatok kimutatták, hogy a hatóságok megakadályozhatták volna a pusztítást, és ez sorozatos mulasztásaik miatt nem sikerült.