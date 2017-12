A béka fontosabb, mint az ember? (Tüntettek a szentivánlaborfalvi gazdák)

A gazdákat elkísérte Ráduly István, Uzon község polgármestere, aki lapunk érdeklődésére elmondta a felháborodás okát, és követeléseik célját. A szentivánlaborfalvi gazdák mezőgazdasági területei a Feketeügyön túl vannak. Oda egy közel hetvenéves fahíd vezet. Annak víz alatti lábazata korhadt, maga az egész szerkezet ingatag, veszélyessé vált. Újat szerettek volna építeni, két évben is meghirdették. 2013-ban nem jelentkezett senki, következő évben egyetlen cég érdeklődött, de kijelentette, felépíti ugyan, de nem vállal érte jótállást. Ezek után kiszállt a megyei építkezési felügyelőség, felmérette a hidat, és felszólította az önkormányzatot annak lebontására. Önerőből nem tudtak komoly hidat építeni, ezért pályázni kívántak a kormány által meghirdetett vidékfejlesztési program keretében. Ám a hídnak valahová vezetnie kell, s az ott áthaladó út mezei út volt. Az önkormányzat megváltoztatta az út besorolását, községi úttá minősítették, s akkor már pályázhattak korszerűsítésére és új híd építésére. A terv a Szentivánlaborfalvát Sepsimagyaróssal összekötő út 4 kilométeres szakaszára szól. Igen ám, de az áthalad a Rétyi Nyír természetvédelmi területén, s itt akadályba ütköztek.

A pályázat nyertes, közel 200 000 lejt költöttek eddig rá saját erőből, tervre, hatástanulmányra, különböző engedélyekre. Egy kivétellel minden jóváhagyást megkaptak, csupán a környezetvédelmi igazgatóság kötötte az engedély kibocsátását a természetvédelmi terület gondnokának láttamozásához. A gondnok a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségében működő természetvédelmi, vidékfejlesztési és hegyimentő megyei központ.

A tegnapi tüntetés célja az volt, hogy rábírják a gondnokot a láttamozásra. A polgármester elmondta, a gazdák használják a hidat, noha kitették a tiltótáblát. Megérti az embereket, mert a folyón túl van kaszálójuk, szántójuk is, és a csorda is ott legel. Ami a természetvédelmi területet illeti, ahol az út elhalad, ott még fű sincs, nemhogy védett növény. Mit szól a gondnokság az erdő szélén levő törvénytelen építkezésekhez? Vagy az erdőben levő vadászház nem zavarja őket? – szúrta közbe a kérdéseket. Különben az emberek amúgy is ott járnak el mezőgazdasági gépeikkel. Jelen helyzetben öt-hat útnyi szélességben, ha meglenne az út, akkor azon közlekednének. A tüntetők időközönként huhogtak, hangoztatták, nem adják el földjüket, és (a mocsári békára utalva, szerk megj.) kérdezték: a béka fontosabb, mint az ember?

Megkérdeztük a gondnokot is. Papucs András természetvédelmi szakember közölte, ő nem nyilatkozhat, csak a központ vezetője. Moscviciov Leonid érdeklődésünkre közölte, az ügy eljárási folyamatban van, ennél többet egyelőre nem mondhat, majd ha meglesz a döntés, megindokolják. További érdeklődésünkre hozzátette, a hatástanulmány kiegészítésére várnak, a döntést a természetvédelmi törvény betartásával hozzák meg.

Ráduly István utólagos érdeklődésünkre közölte, lemondtak a hídon túli útszakasz korszerűsítéséről, végül csak a hídig tartó 1,75 kilométeres részt tartják fenn. A tüntetők küldöttségét fogadta Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, aki a tárgyalás után közleményben tudatta: „Az emberek problémáját meg fogjuk oldani, viszont nekünk az is kötelességünk, hogy figyelembe vegyük a természeti rezervátumokra és a Natura 2000-es területekre vonatkozó törvénykezést”.