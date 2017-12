Gyilkosság Sepsikőröspatakon

Zs. András augusztus vége felé tűnt el otthonából, ám felesége ezt azzal magyarázta, hogy az ő Szucsáva megyei rokonainál tartózkodik. Egy idő múlva gyermekei nem elégedtek meg a válasszal, elkezdték keresni, s kiderítették, apjuk nemhogy nincs a távolban élő rokonoknál, de ott jó ideje nem is látták.

Hogy az idős férfi gyilkosság áldozata lett, hétfőn vált nyilvánvalóvá. Az áldozat fia vasárnap délután érkezett haza Németországból. Édesanyja fogadta, de viselkedése eltért a megszokottól, és az egyik szobába be sem engedte. A gyerek másnap reggel erélyesebben lépett fel édesanyjával szemben, mondván, az ünnepek előtt feltétlenül takarítani kell, a házban terjengő tömény bűz forrását meg kell szüntetni. A belső szobában műanyagba csavarva találta meg édesapja megcsonkított, hónapok óta oszladozó testét. Hivatalos forrás nem erősítette meg, de tudomásunk szerint egyes testrészeit a rendőrök a kertben elásva találták meg.

A megyei rendőrség szóvivője, Nicoleta Tolvaj-Marin úgy nyilatkozott, a sepsiszentgyörgyi ügyészség vizsgálata szerint valószínűsíthető, hogy a nő azért lépett fel támadólag férjével szemben, mert az hosszú időn keresztül erőszakosan viselkedett, a sok sérelem „összegyűlt” benne, s amikor nem bírta elviselni a megaláztatásokat, cselekedett. „A rendőrség kiemelt feladatának tartja, hogy a családon belüli erőszakot szenvedőkön segítsen, ezért arra kérjük az érintetteket, forduljanak bizalommal segítségért a hatósághoz” – mondotta.

Kisgyörgy Sándor, Sepsikőröspatak polgármestere nem kívánt nyilatkozni az ügyben: ő is csak részleteket, a faluban keringő szóbeszédet tudja, valótlanságot pedig nem akar állítani. Annyit viszont elárult, az idős férfi eltűnését a hivatal is követte, a rendőrség segítségét akarták kérni tisztázás végett. „Sajnálom, hogy ilyen tragikus és sajnálatos eset történt közösségünkben” – mondotta.

A faluban utoljára a kilencvenes évek elején történt a mostanihoz hasonló eset, ami akkor két áldozattal járt.