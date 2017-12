Ünnepvárás Háromszéken

Sepsiszentgyörgy

KARÁCSONYI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén idén több mint hatvan kézművestől, őstermelőtől lehet beszerezni az angyalfiát, és a lacikonyhák is kínálják a hagyományos vásári étkeket. Közösségi ünnepi programokra is várják a lakókat, lesz karácsonyi tombola, táncbemutató és ének, a vásár helyszínén pedig fotófalat alakítanak ki, ahol mindenki elkészítheti idei ünnepi üdvözletét. A karácsonyi vásár naponta 12–20 óráig tart nyitva, december 24-ét leszámítva, amikor 10–14 óráig lehet ajándékokat vásárolni.

KARÁCSONYI KONCERTEK. A Zathureczky Berta Központban ma 15 órakor Karácsonyi variációk címmel adventi koncertet tart a Kónya Ádám Művelődési Ház két kórusa, a Magyar Férfidalárda és a Cantus Firmus Vegyes Kar. l Soulful Christmas címmel tart acapellakoncertet a Snaps Vocal Band december 23-án, szombaton 19.30 órától a sepsiszentgyörgyi Fifth Coffee & Wine kávézóban. Előadók: Dombora Anna (szoprán), Cserkész Emese (alt), Ardeleanu Dániel (tenor), Tóth-Györbiró Apor (basszus), ütőhangszeren játszik Ferencz Áron, meghívott Luiza Zan jazzénekesnő. Belépő: 15 lej. A helyek száma korlátozott.

BETLEHEMI LÁNG. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban pénteken a 18 órától kezdődő esti szentmise részeként osztják ki a Romániai Magyar Cserkészszövetség képviselői által hozott betlehemi lángot. Aki szeretne a lángból hazavinni, megfelelő felszereléssel ezt megteheti.

Kovászna

KARÁCSONYI MŰSOROK a központi park színpadán: ma 16.15-től a Kőrösi Csoma Sándor Líceum gyermekkórusának műsora (felkészítő tanár: Ioan Ovidiu Măciucă); 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Tiszta Szív kórusának koncertje (karnagy: Gyerő Katalin tanárnő); 17.30-tól a Református Férfidalárda fellépése (karnagy: Antal Ernő); 17.45-től a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ Schola Patrona Hungarorum kórusának ünnepi műsora (karnagy: Kolozsi István). Pénteken 17 órától Karácsonyi énekek – Alex Baciu és a zabolai Datina együttes.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN ma 16.30-tól a Kőrösi Csoma Sándor Líceum (Orbán Balázs-iskola) román tannyelvű tagozatának ünnepi műsora; pénteken 17 órától az intézmény gitárkörének diákjai mutatnak be ünnepi műsort – felkészítő: Kurta Béla.

Kézdivásárhely

KARÁCSONYI GYERMEKVÁROS december 22-éig naponta 16–20 óráig a sportcsarnok előtti téren. Vásár, kisvonat, körhinta, lovas szán, Mikulás-sarok, karácsonyi mese, fadíszítés, hóemberépítés, szánkóverseny és sok más karácsonyváró program a Wegener Pro Sanitate Alapítvány és az Aktív Nők Egyesülete szervezésében.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház egy kortárs szöveg bemutatójával zárja a 2017-es esztendőt. A Stephen King-novella alapján készült Titkos ablak című előadás előbemutatója ma, bemutatója december 22-én 19 órától lesz az Andrei Mureșanu Színház székhelyén a Művész Teremben. Jegyek 15 lejért vásárolhatóak a városi kulturális szervezőirodában vagy online a www.biletmaster.ro honlapon.

DIÁKSZÍNPAD. December 22-én, pénteken 19 órától a kovásznai Művelődési Központban a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad bemutatja a Babits Mihály: Jónás könyve című előadását.

Kiállítás

A Vigadó Művelődési Ház, valamint a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy szervezésében az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Illúzió és tükröződés című, gróf Bánffy Miklós művészi pályaképét bemutató kiállítása nyílik ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban. Köszöntőt mond Lukács Bence Ákos, Magyarország csíkszeredai konzulja. Házigazda: Lung László Zsolt igazgató. A kiállítás kurátora: Szebeni Zsuzsa színháztörténész. Látványtervező: Szebeni-Szabó Róbert fotográfus. A tárlat időtartama alatt látható Oláh Katalin Griff című dokumentumfilmje.

Műhelyfoglalkozások

A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér kreatív műhelyfoglalkozást/tárlatvezetést szervez december 22-éig két témában. Az Ünnepre hangolva! kreatív műhelyfoglalkozáson 3–14 éves gyermekek a karácsonyi szimbólumrendszert a kortárs művészet eszközeivel kapcsolhatják össze, és olyan egyéni vagy csoportos alkotásokat hozhatnak létre, amelyek az ünnepi hangulat erejére építenek. A Benne lenni! kreatív műhelyfoglalkozáson és interaktív tárlatvezetésen a kortárs művészet nemzeti identitás kérdésére adott válaszlehetőségeivel találkozhatnak a résztvevők; egyéni vagy csoportos alkotásokat hozhatnak létre a színkeverés és a formatervezés eszköztárát használva. Rendhagyó történelemórán vehetnek részt a 14–18 éves diákok, amely a kiállítás tematikájához kapcsolódva aktuális történelmi ismeretekre világít rá. A részvételhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges a 0724 338 562-es telefonszámon vagy a studio@magmacm.ro e-mail-címen.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16 órától Coco; Olaf karácsonyi kalandja (animáció); 16.30-tól és 18 órától Mikulás karácsonyra (családi vígjáték); 18.30-tól Hozzám jössz? (vígjáték); 19.30-tól Star Wars: Az utolsó Jedik (sci-fi), 20.45-től Kincsem (kalandfilm).

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes és az M Stúdió közös produkcióját, A csillagösvény népe című előadást ma 19 órától lehet megtekinteni Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Orza Călin. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában kaphatók.

Hitvilág

Ma 18 órától a betegekért, pénteken este az elhunytakért végeznek közös szentmisét a sepsiszentgyörgyi Krisztus király-templomban.

Képernyő

RTV2, december 21., csütörtök, 13.40 óra (ismétlés): Aranyszalagtár – In memoriam Páll Lajos festőművész. S Erdély régi templomai – Kézdiszentlélek. Különös alakú védőfal keríti Felső-Háromszék egyik legjelentősebb katolikus templomát, a kézdiszentlélekit. Az idegenvezető ezúttal Bordi Zsigmond Loránd régész, akivel felfedezik a templom más érdekes látnivalóit is.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Árkoson ma és pénteken 8–16 óráig; Sepsimagyaróson ma és pénteken 8–16 óráig; Márkosfalván ma és pénteken 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

KÖNYVTÁR. Szombaton a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár zárva tart.

TEGA-PROGRAM. A köztisztasági részleg december 25-én és 26-án mind Sepsiszentgyörgyön, mind a vidéki tagtelepüléseken a szokásos program szerint végzi a lakossági hulladékok gyűjtését és szállítását. A sepsiszentgyörgyi és vidéki magánházak lakóit felkérik, hogy december 25–29. között a szokásos program szerinti napokon helyezzék ki a szelektív hulladékos zsákokat. t December 25-én és 26-án a pénztár, az ügyfélszolgálati iroda és a sepsiszentgyörgyi piacok zárva lesznek, a többi napon rendes munkaprogrammal nyitnak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. gyógyszertár teljesít szolgálatot.