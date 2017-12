Nyerni kell Athénban! (Kosárlabda, Női Európa-kupa)

A december 14-i mérkőzés óriási csatát hozott a hazai bajnokságukat hibátlanul vezető együttesek között, s bár a nagy múltú Olympiakosz játékosai a kétpontosokat jobban dobták, mint a háromszéki lányok, a különbséget a távoli kosarak, a kiharcolt és értékesített büntetők, illetve a lepattanózás jelentette. A Sepsi Arénában lejátszott összecsapás legjobbja a 16 pontos (4 lepattanó/2 gól­passz/2 szerzett labda/1 blokk) Annemarie Gödri-Părău és a 19 pontig jutó (6 lepattanó/2 gólpassz/2 szerzett labda) Yvonne Anderson volt. A Sepsi-SIC sikeréhez még kellett Adrienne Webb négy triplája, Marina Kress 13 lepattanója, Tyaunna Marhsall 14 pontja, Nathalie Fontaine fáradhatatlansága (több mint 36 percet volt a pályán) és a zöld-fehérek jó csapatjátéka.

Az odavágóbeli diadal ellenére ma sem Zoran Mikes tanítványai a mérkőzés favoritjai, de reménykedjünk, hogy lányaik ismét meglepetést tudnak okozni. Vendéglátóként az Olympiakosz Pireusz az Európa-kupa csoportkörében eddig három meccset játszott, ebből kettőt nyert meg és egyet veszített el. Ezzel ellentétben a kiszállásai során a Sepsi-SIC-nek ez idáig nem termett babér, miután mindhá­rom idegenbeli meccsét elvesztette, de most megtörhet a jég.

De hagyjuk az esélylatolgatást, és inkább bízzunk a lányokban, az őket felkészítő szakmai stábban és abban, hogy karácsonyra kosárlabdázóink meg tudnak örvendeztetni egy újabb csodálatos sportsikerrel. Hajrá, lányok és Sepsi-SIC!

Két hibátlan csapat (Amatőrbajnokság)

A háromszéki amatőr kosárlabda-bajnokság már túl van az első öt fordulóján, ami után már csak két csapat hibátlan. A címvédő Bad Boys a Drink Team és a Bálványos legyőzésével tartja magát a tabella élén, a második Háromszék pedig legutóbb a Rozsdás Csont és az Athlos ISK ellen gyűjtötte be a kötelező diadalokat. Az elmúlt hétvégi kosárlabdás nagyüzemben a többszörös bajnok, a Da Bomb előbb a Bálványost, majd a Keleti-Kárpátok Múzeumát győzte le, s mindössze egy ponttal van lemaradva a két százszázalékos csapat mögött.

Az eredmények: * 4. forduló: Keleti-Kárpátok Múzeuma–Brassói Brașovia 69–25, Bálványos–Da Bomb 48–68, Háromszék–Rozsdás Csont 46–30, Drink Team–Bad Boys 16–56, No stress–Athlos ISK 43–30 * 5. forduló: Brassói Brașovia–No stress 28–44, Da Bomb–Keleti-Kárpátok Múzeuma 52–48, Rozsdás Csont–Drink Team 31–35, Bad Boys–Bálványos 60–35, Athlos ISK–Háromszék 28–57.

A rangsor:

1. Bad Boys 5 0 308–167 10

2. Háromszék 5 0 276–166 10

3. Da Bomb 4 1 313–206 9

4. KKM 3 2 297–204 8

5. Bálványos 3 2 250–226 8

6. Drink Team 3 2 189–195 8

7. No stress 2 3 186–200 7

8. Rozsdás Csont 0 5 178–258 5

9. Athlos ISK 0 5 155–296 5

10. Braşovia 0 5 136–370 5

Az ünnepek alatt szünetel a bajnokság, s várhatóan január 24–26-án folytatódik a következő mérkőzésekkel: Bálványos–Brassói Braşovia, Drink Team–Keleti-Kárpárok Múzeuma, No stress–Bad Boys, Háromszék–Da Bomb és Athlos ISK–Rozsdás Csont.