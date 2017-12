Szavazzanak 2017 legjobbjaira

Több évtizedes hagyományunkhoz hűen idén is lehetőséget adunk olvasóinknak, Háromszék sportbarátainak, hogy leróják tiszteletüket, elismerésüket, kifejezzék köszönetüket sportolóink, csapataink, edzőink előtt, akik a hamarosan mögöttünk maradó év alatt eredményeikkel, tetteikkel hazai és nemzetközi küzdőtereken öregbítették megyénk sporthírnevét.

A Háromszék napilap sportrovata tehát ragaszkodik tradícióihoz, s ebben az esztendőben sorrendben negyvenhatodik alkalommal hirdetünk meg szavazást, amelynek végén Áros Károly-díjjal jutalmazzuk legjobbjainkat. Akárcsak tavaly, idén is mindenki csak egyszer szavazhat a lapból kivágott szelvénnyel (amelyet a Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám címre kell eljuttatni), de tippjeiket, javaslataikat e-mailben (tibodi@3szek.ro, miska@3szek.ro) is beküldhetik. Csak azokat a szelvényeket és elektronikus leveleket fogadjuk el, amelyeket pontosan kitöltenek, minden kérdésre felelnek, és megadják teljes nevüket, pontos címüket.

Kovászna megye legjobb felnőtt korosztályú sportolója (csapata)



Kovászna megye legjobb ifjúsági sportolója



Kovászna megye legjobb edzője



Románia legjobb magyar sportolója



A sportvilág legjobb magyar sportolója



A szavazó neve



Lakcíme



Beküldési határidő: 2017. december 22.

Előre is köszönjük szavazataikat. (t)