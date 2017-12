Bartoli márciusban visszatérne (Tenisz)

Jövőre újra indulni akar tenisztornákon Marion Bartoli, a wimbledoni bajnokság 2013-as győztese. A 33 éves francia játékos Instagram-oldalán videóüzenetben jelentette be, hogy tervei szerint márciusban kezdi újra versenyzői pályafutását.

„Ez egy nagy kihívás. Nagyon remélem, hogy márciusra, a miami tornára készen fogok állni” – fogalmazott Bartoli, aki 2013-ban, bő egy hónappal váratlan londoni győzelme után – sorozatos sérüléseire hivatkozva – jelentette be visszavonulását.

Ezután szakkommentátorként dolgozott, emellett ékszer- és cipőkollekciót jelentetett meg, 2015-ben pedig a rajongói véleményét kérte ki arról, hogy szerintük érdemes lenne-e visszatérnie. Az eltelt időszakban is akadtak egészségi problémái, egy nagy fogyás után pedig többször kénytelen volt cáfolni, hogy anorexiával küzdene.

Keddi üzenetében arról is beszélt: már alig várja, hogy a pályán újra találkozzon szeretett közönségével, és együtt nagy pillanatokat éljenek meg a tornákon, különösen a Roland Garroson, illetve a Fed Kupában. Bartoli a 2000-ben kezdődött profi karrierje során egyesben nyolc, párosban pedig három tornát nyert meg.