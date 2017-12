Újabb törvénymódosítás, újabb tüntetések

Döntő házként megszavazta tegnap a szenátus az igazságszolgáltatás megszervezéséről szóló, 2004/304-es törvényt módosító tervezetet is, miközben több száz joghallgató tiltakozott a Bukaresti Egyetem lépcsőin az igazságügyi törvények és a büntető törvénykönyvek módosítása ellen.

A törvényjavaslatot 80 támogató, 28 ellenszavazattal és egy tartózkodással fogadták el. A parlamenti különbizottság által elutasított módosító javaslatok közül egyet sem szavazott meg a plénum, a testület által jóváhagyott módosításokat azonban kivétel nélkül elfogadta. Ezek közül az egyik legfontosabb az, melynek értelmében a legfőbb ügyészség keretében létrehozandó új részleg a bírák és ügyészek által elkövetett minden törvénysértés kivizsgálásában illetékes lesz. A képviselőház által elfogadott változat szerint az új részleg csak a bírák és ügyészek által elkövetett korrupciós, hivatali és az igazságszolgáltatás megvalósulása ellen irányuló bűncselekményekkel foglalkozott volna. Az RMDSZ által előterjesztett és elfogadott javaslat értelmében abban az esetben is ez a részleg illetékes a nyomozásban, ha az ügyben nemcsak ügyészek vagy bírák, hanem más személyek is érintettek.

Több száz joghallgató tiltakozott tegnap a Bukaresti Egyetem lépcsőin az igazságügyi törvények és a büntető törvénykönyvek módosítása ellen. A szervezők szerint az akción mintegy 500-an vettek részt, és az alkotmány egy-egy példányával a kezükben tiltakoztak. „Egyesek akár egyet is érthetnek a javasolt változtatásokkal, ám eljárás szempontjából olyan visszaélések történtek, amilyenekre egy jogállamban nem kerülhet sor, nem érthetünk egyet ezzel” – nyilatkozta Adrian-Mihai Zamfir, a jogi egyetem diáktanácsának alelnöke. „Azt gondoljuk, hogy az alkotmány maradt az egyetlen fegyver a kezünkben, amellyel túlléphetünk a jelenlegi helyzeten” – nyilatkozta az egyik résztvevő.