Az Országos Börtönigazgatóság honlapja szerint a kedvezmények októberi hatályba lépése óta 25 798 főről 23 693-ra csökkent a börtönökben fogva tartott elítéltek száma, vagyis 2105 fővel kevesebben vannak rácsok mögött. Ugyanakkor a kedvezményes szabadlábra helyezést lehetővé tevő törvény nyomán 3130 elítéltet helyeztek szabadlábra. Ez azt jelenti, hogy 1025 fogvatartott került be vagy került ismét börtönbe a jelzett időszakban. Ezek több mint 60 százaléka visszaeső vagy volt már korábban dolga az igaz­ságszolgáltatással. Ők továbbra is mindannyian megkapják a minden 30 nap börtönben eltöltött időszak után járó hatnapos kedvezményt. (Krónika)

ÚJABB EGÉSZSÉGÜGYI BOTRÁNY? Hűtlen kezelés gyanúja miatt öt kolozsvári helyszínen – köztük egy ismert urológus, Mihai Lucan magánklinikáján is – házkutatást tartott tegnap reggel a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság. Az érintett helyszínek között ott van a kolozsvári Urológiai és Veseátültetési Intézet is, a gyanú szerint ugyanis az orvos magánrendelője díjmentesen vette igénybe a kolozsvári urológiai intézet infrastruktúráját. Egyes feltételezések szerint az intézet több munkatársa Lucan doktorral, a Lukmed magánklinika vezetőjével össze­játszva 2005 és 2016 között összesen 5 169 406 lejjel károsította meg az intézetet. Többek között egy olyan, a daganatos megbetegedések kezelését szolgáló krioterápiás készüléket is a magánklinika rendelkezésére bocsátottak – mindenféle hivatalos szerződés nélkül –, amellyel egy kezelés értéke 3000 és 6700 euró közötti összegbe kerül alkalmanként. A magánklinika úgy vette igénybe az intézet szolgáltatásait és személyzetét, hogy nem fizetett értük. (Főtér)

CSŐD SZÉLÉN A CLUJANA CIPŐGYÁR. Csődvédelmet kért a Kolozs megyei törvényszéken a szebb napokat is megélt Clujana cipőgyár. A vállalat amúgy is elég rossz kilátásai azt követően váltak még rosszabbá, hogy az Adó- és Pénzügyi Hivatal nem hagyta jóvá a vállalat adósságának átütemezéséről szóló elképzeléseket. Az adóhivatal ráadásul arra készül, hogy több, a vállalat tulajdonában levő ingatlant is el fog adni, hogy a befolyt pénzből tudják fedezni a cég tartozásait. Egyes hírforrások szerint a vállalat adóssága eléri a 13 millió lejt. (Adevărul, Transindex)