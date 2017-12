London Jeruzsálem ellen

Theresa May brit miniszterelnök kedden személyesen is megerősítette Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében, hogy London ellenzi Jeruzsálem elismerését Izrael fővárosaként.

A Downing Street tájékoztatása szerint May és Trump megvitatta a Jeruzsálem ügyében kettőjük által elfoglalt „eltérő álláspontokat”, és egyetértett annak fontosságában, hogy az Egyesült Államok álljon elő új megbékélési javaslatokkal. A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője alig burkolt utalást tett arra is, hogy Theresa May óvta Trumpot a további egyoldalú kezdeményezésektől ebben az ügyben, mondván: a beszélgetés során a brit kormányfő hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az amerikai rendezési erőfeszítések elnyerjék a nemzetközi közösség támogatását is. London már Trump december elején bejelentett döntése után közvetlenül a két szoros szövetséges kapcsolatában szokatlanul erőteljes nyilatkozatban adott hangot annak a véleményének, hogy a döntés nem használ a térségbeli békekilátásoknak.