Külföldi fenyő karácsonyra

A központi piacon megyeszékhelyi, gelencei és nyujtódi kereskedők ajánlottak tegnap szebbnél szebb vágott fenyőt, s állítják, minden ízlésnek megfelelő portékájuk van: kisebb vagy nagyobb, dúsabb vagy ritkább ágú karácsonyfákat vettek elő, mutattak meg az érdeklődőknek, vásárlóknak. Néhol azonnal hálót húznak a kiválasztott példányra a könnyebb szállítás érdekében, máshol készen, fémtalpba beállítva adják.

Egy hölgy 50 lejért ajánlotta az alacsonyabb fákat, melyeket magyarországi ültetvényről szereztek be. Közelében egyetlen, magról nevelt, helyi jegenyefenyőt mutattak sepsiszentgyörgyi árusok – a három és fél méteres karácsonyfát 260 lejért kínálták. Helyi fát igen nehéz vásárolni – jegyezték meg –, úgy tudják, mind­össze 360 példány kivágását hagyták jóvá a megyében. Sokan keresték a fenyőágakat is a kereskedőknél, darabját egy lejért vihették el. A kezelésében lévő piacok közül csupán a központiban hagyta jóvá a fenyőfavásárt a Tega Rt. Értesülésünk szerint ott hat cég árusít nyolc helyen. Az engedélyek beszerzése, illetve minden más, a karácsonyfák forgalmazásához kapcsolódó ügyintézés a kereskedőket terheli.

Az Erzsébet parkban a virágárusoknál, illetve egy helyi kereskedőnél is lehet karácsonyfát vásárolni, utóbbi egyenesen Dániából hozott egy rakományt. Több mint ezer karácsonyfájukat lerakatoknál, virágkereskedőknél értékesítik. Tegnap délelőtt még sorakozott néhány a virágárus bódéban, áruk 80 lejtől indult.

A közösségi portálokon az előző napokban több, karácsonyfavásárt hirdető felhívás is megjelent. A Dózsa György utcában idén is kínálnak karácsonyfát, az 1–3 méter magas Nordmann-fenyőket több mint egy hete árulják már. Mérettől függően 50–200 lejért megvásárolhatók, s helyben akár a talpba is befaragják. Vállalkozó kedvűek akár egy fotosi ültetvényről is kiválaszthatják karácsonyfájukat, ott jegenyefenyőt és néhány ezüstfenyőt kínálnak 60–100 lej közti áron.