Disznóvágás: csak felelősséggel

A szokáshoz híven a sertés ára megugrik ebben az időszakban. Míg nyáron kilónként akár hat lejért is lehetett sertést venni, most 9–10 lejt is elkérnek érte. Drágább a 120–150 kilogrammos sertés, az öregebb, idősebb, 200 kiló felettit valamivel olcsóbban lehet megvenni.

Csoma Károly zágoni gazda érdeklődésünkre elmondta: az élő sertés pillanatnyi ára elfogadható, így van haszon a tenyésztésében. De a piac ingadozik, soha nem lehet előre tudni, hogyan alakul az ár. Tavaly karácsonykor például 6–6,5 lejért is nehezen lehetett eladni a disznókat – elevenítette fel.

Az uniós állatjóléti előírások szerint szúrás előtt el kell kábítani a jószágot. A megyében viszont kevés a bódítókészülék, egyesek használata engedélyezéshez is kötött. Így a Háromszéken levágott sertések a rég megszokott módon fejezik be földi pályafutásukat: megszúrják, és – hacsak a kés hegye nem éri a szívet – egyszerűen elvéreztetik őket. A bódítást azért sem használják szívesen, mert a mészárosok többsége úgy véli, szúrás után nem folyik ki az állat vére, ami a hús ízére is hatással van. Mások azt vallják: a bódítás megkönnyíti a disznóölést. Barabás Béla több disznót is vág évente, nemrég vásárolt elektromos bódítókészüléket kétszáz lejért. Könnyen lehet vele dolgozni, nincs szükség két-három disznófogóra. Ha pedig jól szúr a mészáros, rendesen kifolyik a vére is – osztotta meg véleményét.

Saját – és mások – egészségének érdekében a levágott sertés húsát kötelező módon trichinavizsgálatnak kell alávetni – ennek fontosságára folyamatosan figyelmeztetnek az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság szakemberei. A trichinavizsgálatot a körzeti magán állatorvosi rendelőkben végzik. Megszabott ár nincs, az állatorvosnak a rendelőben ki kell függesztenie a szolgáltatás ellenértékét. A mintát lehetőleg a levágott állat rekeszizmából kell venni. A trichinavizsgálattal párhuzamosan az állat fülszámát is le kell adni az állatorvosnál, hogy ki lehessen vezetni a gazdaság állományából – mondta el érdeklődésünkre Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos. Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a disznó fertőzött, elkobozzák, a gazda pedig kárpótlásban részesül – az összeget az állat súlya és a piaci ár függvényében határozzák meg. A trichinafertőzés nem jellemző a házisertés-állományra, tavaly egyetlen vizsgálat mutatott ki fertőzést, azóta nem volt ilyen eset. Viszont a vaddisznók, medvék gyakrabban fertőzöttek – magyarázta dr. Sikó.

Az érvényes rendelkezések értelmében a háztájiban levágott disznó húsa vagy a belőle készült termékek – kolbász, hurka, szalonna stb. – csak a család saját fogyasztására használható, nem lehet eladni. Ennek ellenére az újságokban, a közösségi oldalakon folyamatosan kínálják a „disznóságokat”. Az ajánlatok csábítóak, de az elővigyázatosság nem árt, jó, ha megbizonyosodunk, hogy a disznók húsát ellenőrizték, nem áll fenn a trichinafertőzés (vagy más) veszélye.

A Trichinella spiralis olyan fonálféreg, amelynek lárvái házi sertés, vaddisznó, ló, számos ragadozó és rágcsáló, valamint a strucc izomszövetében élősködnek. A parazita az ember szervezetébe a fertőzött állat nyers vagy nem kellően átsütött-átfőtt húsát fogyasztva jut be. Kb. két hét alatt emésztési zavarokat, hányást, hasmenést, hasgörcsöt, enyhe hőemelkedést idéz elő, majd a kifejlődött lárva a vérkörrel a harántcsíkolt izomszövetbe (elsősorban nyelv, szemmozgató izmok, légzőizmok érintettek) kerül. Itt gyulladást és izom-ízületi fájdalmat, szemhéjduzzanatot, idegrendszeri tüneteket vált ki. Három hónap után betokosodik, így ellenáll az alacsonyabb szintű hőkezelésnek. Ezután a betokosodott lárva a beteg élete végéig a megtámadott izomszövetben marad, allergiás panaszokat és enyhe izomfájdalmat idézve elő. A betegség csak a megfertőződés első két hetében gyógyítható, később már nem. A trichinosis halállal is végződhet, miután a beteg toxikus, cachexiás állapotba (teljes lesoványodás) kerül.

Az izomtrichinák egyébként 60 Celsius-fokon 10 perc alatt elpusztulnak (-15 fokon 10–20 nap alatt, -35 fokon egy nap alatt), tehát megfelelő tárolással és sütés, főzéssel ártalmatlanná tehetők. Vigyázat: a hús sózása, párolása, füstölése nem óv meg a trichinafertőzéstől!