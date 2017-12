Legyünk együtt a szeretetben (Böjte Csaba a Céhes városban)

Kedd délután Böjte Csaba ferences szerzetes, illetve gyermekotthonokban élő apróságok telt ház előtt mutatták be a kézdivásárhelyi Vigadó színháztermében A szeretet ünnepe című karácsonyváró műsorukat.

A közel kétórás rendezvényen felléptek a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ énekesei Kolozsi István nevelő vezetésével, valamint a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett felső-háromszéki – kézdialmási, lemhényi, kézdiszentléleki, esztelneki – napközi otthonok gondozottjai és a kászon­impéri Szent Katalin Gyermekotthon lakói. A gyermekek versikékkel, tánccal és énekszóval köszöntötték a közelgő karácsonyt. Csaba testvér dévai gyermekeket is hozott magával, akik egy általuk írt karácsonyi dalt és egy Jókai-színműből részletet adtak elő.

„Becsüljük meg egymást, becsüljük meg az élőket, gyermekeinket, feleségünket, családunkat, kollégáinkat, barátainkat, falus társainkat, szeressük egymást, legyünk együtt a szeretetben” – hangsúlyozta Böjte Csaba. Azt is elmondta, hogy az általa vezetett alapítvány 25. éves fennállása alatt több mint hatezer gyermeket fogadott be, az előadás bevételét az általuk működtetett gyermekotthonok fenntartására fordítják.