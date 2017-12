Gyermekváros Kézdivásárhelyen

A négynapos rendezvény célja, hogy a város gyerekei együtt vegyenek részt a legszebb családi ünnepre való felkészülésben különböző kö­zös tevékenységek során. Az adventi időszakban felkészítik a gyermekeket a karácsony ünnepére, felelevenítik a bethlehemezést, az adventi szokásokat mesék és egyéb műsorok által. Több óvoda és iskola mutatja be műsorát, az ünnepi készülődés részeként pedig karácsonyi dísztárgyak, kellékek készülnek, amelyek a rendezvényen használt élő karácsonyfákra kerülnek. Minden oktatási intézmény saját élő karácsonyfát díszít fel az általuk készített kellékekkel. A téli népszokások megismerésének érdekében több betlehemes játékot is bemutatnak a rendezvénysorozaton a Benji Kutyaklub és a kézdiszentléleki betlehemes csoport közreműködésével.

Segítséget nyújtanak a kézdivásárhelyi rászoruló családoknak is, ebben a Gábor Áron Cserkészcsapat lesz a segítségükre, így a gyermekek az összefogás, mások megsegítésének örömét is átélhetik. A tombolákból begyűlt összeget a cserkészcsapat által nyilvántartott, szegény körülmények közt élő családok kapják meg, valamint a gyerekek által ajándékozott játékokból is adnak nekik. A gyermekvárosból a Mikulás-sarok, a kisvonat, a körhinta, a lovashintó és a sok-sok szabadtéri játék sem hiányzik.

A Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének tagjai házi süteménnyel és meleg teával kínálták meg a megnyitón résztvevőket. A főszervezők nevében Fejér Melinda, a Kézdivásárhelyi Aktív Nők Egyesületének az elnöke és Sárkány Hanna, a Wegener-Pro Sanitate Alapítvány képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd Bakk-Vitális Mária Kinga, a Wegener-Pro Sanitate Alapítvány kuratóriumának elnöke és Derzsi Gyula alpolgármester nyitotta meg a négynapos rendezvényt. Ezt követően Kolcsár József szín­művész, a Kézdivásárhelyi Színház igazgatója ismertette a programot, majd a gyermekvárosban felgyúltak a karácsonyi fények. Elsőként az Evilági zenekar lépett színpadra.