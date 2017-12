Figyelik a tűzszerészeti eszközök árusítását

Eddig 55,5 kg pirotechnikai eszközt és 200 karácsonyfának való fenyőt koboztak el Háromszéken. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy nemcsak az árusokat ellenőrzik, a figyelmetlen vásárlók is bajba kerülhetnek. Kérik a vásárlókat, ellenőrizzék, hogy a fenyőfa rendelkezik-e erdészeti bélyeggel és a pénztárszalag is legyen náluk. A rendőrök ellenőrizhetik a szállítmányokat, és ha valaki nem tudja igazolni a fa eredetét, elkobozzák, és bírságot is kiróhatnak, áll a közleményben. Ami a tűzszerészeti eszközöket illeti, emlékeztetnek, hogy a jogszabály előírásainak megszegése bűncselekménynek minősül, és három hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel sújtható. Természetes személyek csupán az 1-es csoportba tartozó, F1-gyel jelölt pirotechnikai eszközöket birtokolhatnak, azt is csak 16 éves kortól. Ezek a csillagszórók, csillogó konfettiszórók, villogó szemcsék. A pukkanók, petárdák, rakéták használata, de még a birtoklása is tilos. Ezeket a veszélyesebb, F2, F3, F4-es csoportba sorolták, kizárólag tűzszerész szakemberek használhatják. A rendőrök kérik a szülőket, figyeljenek gyerekeikre, nehogy meglepetést okozzanak. (sz.)