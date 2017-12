Ünnepvárás Háromszéken Sepsiszentgyörgy KARÁCSONYI VÁSÁR. A főtéren több mint hatvan kézművestől, őstermelőtől lehet beszerezni az angyalfiát, és a lacikonyhák is kínálják a hagyományos vásári étkeket. Közösségi ünnepi programokra is várják a lakókat, lesz karácsonyi tombola, táncbemutató és ének, a vásár helyszínén pedig fotófalat alakítanak ki, ahol mindenki elkészítheti idei ünnepi üdvözletét. A karácsonyi vásár ma 12–20 óráig tart nyitva, december 24-én 10–14 óráig lehet ajándékokat vásárolni.

KARÁCSONYI KONCERTEK. Soul­ful Christmas címmel tart acapella-koncertet a Snaps Vocal Band ma 19.30 órától a sepsiszentgyörgyi Fifth Coffee & Wine kávézóban. Előadók: Dombora Anna (szoprán), Cserkész Emese (alt), Ardeleanu Dániel (tenor), Tóth-Györbiró Apor (basszus), ütőhangszeren játszik Ferencz Áron, meghívott Luiza Zan dzsessz­énekesnő. Belépő 15 lej. ¶ A Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája ünnepi hangversenyt tart a belvárosi Szent József római katolikus templomban december 26-án, kedden a 18 órakor kezdődő szentmise után.

KÖZÖS ÉJFÉLI SZENTMISE. Vasárnap 23 órakor közös ünnepi karácsonyi éjféli szentmise lesz a központban. Hívják és várják a város lakosságát a közös ünnepre.

Kézdivásárhely

IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ma 18 órától a Gábor Áron téren. Közreműködnek: a Református Hálaadás Dalárda, a Csipkerózsika Napközi Otthon és a 3-as Napközi Otthon, a Molnár Józsiás Általános Iskola és a Nagy Mózes Elméleti Líceum.

VIII. ROCKKARÁCSONY ma 19 órától a For You Pubban. A rendezvény egy nagy családi találkozó, ahol összejöhetnek a zenészek, azok hozzátartozói, barátai és a rockzene kedvelői. Honlap: www.rockkaracsony.ro. Belépőt a helyszínen lehet váltani.

MINDENKI KARÁCSONYA december 25-én, hétfőn 12–16 óráig a Gábor Áron téren a Mi-tu-ház Kft. kezdeményezésére, a Rotary Klub és helyi vállalkozások támogatásával, a szentestét követően 1000 darab töltött káposztát osztanak szét a főtéren.

KARÁCSONYI KONCERT december 26-án, kedden 18 órától a Boldog Özséb-templomban, fellépnek a templom gyerek- és felnőtt kórusai, valamint a Molnár Józsiás Általános Iskola zenetagozatos diákjai.

39. VIGADÓ HANGSZÍN – EGO SUM ÜNNEPI KONCERT december 26-án, kedden 19 órától Vigadó Művelődési Házban. Belépőt a helyszínen lehet váltani.

40. VIGADÓ HANGSZÍN • KARÁCSONY HANGJAI december 27-én, szerdán 19 órától a Vigadó Művelődési Házban Luiza Zan, a Voces női kar, a Minisnaps gyerekegyüttes koncertje. Belépőt a helyszínen lehet váltani.

Kovászna

IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ma 17 órától a Városi Művelődési Ház előtti téren. Beszédet mond: Balogh Zoltán esperes, a Kovásznai Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora. Fellép a Belvárosi Református Egyházközség IKE zenekara és kórusa, Vajna János és Antal Ernő vezetésével.

KARÁCSONYI KONCERT. December 26-án, kedden 16 órától a Kovászna II. Vajnafalvi Egyházközségben fellép a Hozsánna, Pastorala és a Tiszta Szív kórus, valamint a meghívottak.

Szotyor

JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁS lesz a kultúrházban december 25-én, hétfőn 20 órától, amely karácsonyi bállal zárul. Műsoron: a szotyori ifjúsági néptánccsoport előadása (koreográfus: Gáspár Attila), karácsonyi színdarab – Horváth-Bolla Zsuzsanna: Kit válasszak a kilencből? A bálban a jó hangulatot a Szemafor együttes biztosítja. Az adományokat a szotyori református egyházközség tulajdonában levő parókia felújítási munkálataira gyűjtik.

Réty

HANGVERSENY. A Kováts András ifjúsági koncert-fúvószenekar december 25-én, hétfőn 19 órától hagyományos hangversenyt tart a sportcsarnokban, ahová minden zenekedvelőt várnak.

Karácsonyi túrák

A háromszéki EKE december 26-án, kedden karácsonyi túrát szervez két útvonalon: az első Jártó Gábor hagyományos túrája a Bodoki-havasokba. Találkozás reggel 8 órakor a málnási sorompónál. Az útvonal hossza kb. 16 km. Vinni kell ételt, italt, szaloncukrot, gyertyát és jókedvet; lesz fenyőfadíszítés, szalonnasütés. Túravezető: Gajdó Éva, érdeklődni a 0720 547 972-es vagy a 0745 069 184-es telefonon. A második útvonal a Baróti-havasokba lesz Málnásfürdő–Somos-borvíz–Somos-tető (sütés, karácsonyfa-díszítés) érintésével és vissza. Találkozás: 8.30-kor a városi kultúrháznál vagy 9 órakor Málnásfürdő központjában. Az útvonal hossza kb. 6–7 km. Túravezető: Dukrét Lajos.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 12-től Mikulás karácsonyra és Ferdinánd; 13.30-tól Szörnyen boldog család; 14-től Paddington 2.; 15.30-tól Star Wars: Az utolsó Jedik; 16.30-tól Kincsem; 18.15-től Gyilkosság az Orient expresszen; 18.45-től Rossz anyák karácsonya; 20.30-tól Egy fantasztikus nő; 21-től Le Redoutable. VASÁRNAP: 12-től és 18.15-től Mikulás karácsonyra; 12-től és 18-tól Ferdinánd; 13.30-tól Szörnyen boldog család; 14-től és 16-tól Paddington 2.; 15.30-tól Star Wars: Az utolsó Jedik. KEDDEN: 15.30-tól Star Wars: Az utolsó Jedik; 15.45-től Paddington 2.; 18.15-től Gyilkosság az Orient expresszen; 18.15-től Kincsem; 20.30-tól Una mujer fantastica; 20.45-től Rossz anyák karácsonya.

Színház

M STÚDIÓ. A magyar mozgásszínház december 26-án, kedden 19 órától a Frenák Pál rendezésében készült To_R című előadását mutatja be a Háromszék Táncstúdióban. Az előadásra érvényesek az Ábel- bérletek, helyet előjegyeztetni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában és a www.biletmaster.ro oldalon lehet (telefon: 0267 312 104).

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház december 27-re tervezett Escorial című előadása objektív okok miatt elmarad. A már megvásárolt jegyek december 28-ig a kulturális szervezőirodában visszaválthatóak, illetve átválthatóak más előadásokra.

Megjelent

Kuti János Lássuk a medvét! című, a Hármas Alapítvány Kaláka Könyvek sorozatában megjelent könyve kapható Sepsiszentgyörgyön a H–Press lapterjesztő standjain és a Diákboltban.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. December 27-én, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Csillagösvény népe című előadást lehet megtekinteni Orza Călin rendezésében, amely a Háromszék Táncegyüttes és az M Stúdió közös produkciója.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 8–12-ig és 16–20 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136), vasárnap a Grigore Bălan tábornok úti Farma-Line III. (telefon: 0367 402 209), hétfőn a Gróf Mikó Imre utcai 129-es Dona (0372 407 129), kedden a Bánki Donát utcai Catena (0367 804 709), csütörtökig naponta 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia II.; hétfőtől a Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Következő lapszámunk december 27-én, szerdán jelenik meg.