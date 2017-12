Arany János: Rege a csodaszarvasról (Karácsony)

Száll a madár, ágrul ágra,

Száll az ének, szájrul szájra;

Fű kizöldül ó sírhanton,

Bajnok ébred hősi lanton.



Vadat űzni feljövének

Hős fiai szép Enéhnek:

Hunor s Magyar, két dalia,

Két egytestvér, Ménrót fia.



Ötven-ötven jó leventét

Kiszemeltek, hogy követnék;

Mint valamely véres hadra,

Fegyverkeztek könnyű vadra.



Vad előttük vérbe fekszik,

Őz vagy szarvas nem menekszik;

Elejtették már a hímet –,

Üldözik a szarvas-gímet.



Gím után ők egyre törnek

Puszta martján sós tengernek,

Hol a farkas, hol a medve

Sohasem járt, eltévedne.



De a párduc, vad oroszlán

Végig üvölt a nagy pusztán,

Sárga tigris ott kölykezik,

Fiát eszi ha éhezik.



Száll a madár, száll az ének

Két fiáról szép Enéhnek;

Zengő madár ágrul ágra,

Zengő ének szájrul szájra.



Már a nap is lemenőben,

Tüzet rakott a felhőben;

Ők a szarvast egyre űzik,

Alkonyatkor ím eltűnik.



Értek vala éjszakára

Kur vizének a partjára;

Folyóvíznek partja mellett

Paripájok jól legelhet.





Monda Hunor: itt leszálljunk,

Megitassunk, meg is háljunk;

Monda Magyar: viradattal

Visszatérjünk a csapattal.



Haj, vitézek! haj, leventék!

Micsoda föld ez a vidék,

Hogy itt a nap száll keletre?

Nem, mint máshol, naplementre?



Szólt egy bajnok: én úgy nézem,

Hogy lement az déli részen.

Szólt egy másik: nem gondolnám:

Ott vöröslik éjszak ormán.



Folyamparton ők leszálltak,

Megitattak, meg is háltak,

Hogy majd reggel, viradattal

Hazatérnek a csapattal.



Szellő támad hűs hajnalra,

Bíborodik az ég alja;

Hát a szarvas nagy-merészen

Ott szökdécsel, túl a vízen.



Száll a madár, száll az ének

Két fiáról szép Enéhnek;

Zengő madár ágrul ágra,

Zengő ének szájrul szájra.



Nosza rajta, gyors legények!

Érjük utól azt a gímet.

És – akarva, akaratlan –

Űzik ismét szakadatlan.



Kur folyót ők átalúszták,

Még vadabbak ott a puszták,

Ember ottan egy fűszálat,

Egy csöpp vizet nem találhat.



A föld háta fölomolván,

Szíksót izzad csupasz ormán,

Forrás vize nem iható,

Kénköves bűzt lehel a tó.





Forrás keble olajt buzog;

Itt is, ott is égnek azok,

Mint sok őrtűz setét éjjel

Lobban a láng szerteszéjjel.



Minden este bánva bánják,

Hogy e vadat mér’ kívánják,

Mért is űzik egyre, nyomba,

Tévelyítő bús vadonba.



Mégis, mégis, ha reggel lett,

A gímszarvast űzni kellett,

Mint töviset szél játéka;

Mint madarat az árnyéka.



Száll a madár, száll az ének

Két fiáról szép Enéhnek;

Zengő madár ágrul ágra,

Zengő ének szájrul szájra.



Vadont s a Dont ők felverik

A Meóti kis tengerig;

Süppedékes mély tavaknak

Szigetére ők behatnak.



Ott a szarvas, mint a pára

– Köd előtte, köd utána –

Míg az ember széjjelnézne:

Szemök elől elenyésze.



Hóha! hóha! hol van a vad?...

Egy kiáltja: ihon szalad!

Más kiáltja: itt van, itten!

A harmadik: sehol sincsen!



Minden zugot megüldöznek,

Minden bokrot átaldöfnek;

Gyík ha rezzen; fajd ha rebben:

De a gímvad nincs ezekben.



Szóla Magyar: hej! ki tudja

Merre van, a hazánk útja?

Kerek az ég mindenfelé –

Anyám, anyám, meghalsz belé!



Szóla Hunor: itt maradjunk!

Tanyát verjünk; itthon vagyunk:

Selyem a fű, édes a víz,

Fa-odúból csöpög a méz.



Kék folyam ad fényes halat,

Vörhenyő vad ízes falat,

Feszes az íj, sebes a nyíl,

Harckalandon zsákmány a díj.





Száll a madár, száll az ének

Két fiáról szép Enéhnek;

Zengő madár ágrul ágra,

Zengő ének szájrul szájra.



Hogy eluntak otthon ülni,

Halat csalni, őzet űzni:

Új kalandra, szebb csatára

Ereszkedtek a pusztára.



Puszta földön, sík fenyéren

Zene hallik sötét éjen,

Zene, síp, dob, mély vadonban,

Mintha égből, mint álomban.



Tündér lyányok ottan laknak,

Táncot ropnak, úgy mulatnak.

Szőve ködbül sátoruk van:

Úgy mulatnak sátorukban.



Férfi egy sincs közelébe’;

De a földi lyányok szépe,

Lyányai Belárnak, Dúlnak,

Tündérséget ott tanulnak.



Dúl királyé, legszebb, kettő;

Agg Beláré tizenkettő;

Összesen mind: száz meg kettő

A tündérré válni kezdő.



Kemény próba: férfit ölni,

Kilenc ifjat megbűvölni,

Szerelemre csalogatni,

Szerelemtől szűz maradni.



Így tanulnak tündérséget,

Szívszakasztó mesterséget:

Minden éjjel számot adnak,

S minden éjjel úgy vigadnak.



Száll a madár, száll az ének

Két fiáról szép Enéhnek;

Zengő madár ágrul ágra,

Zengő ének szájrul szájra.



Hang után ők, szembe széllel,

Fény után ők, födve éjjel,

Mennek óvást, mennek árnyon;

Ki lepkét fog, lopva járjon.



Monda Magyar: ez a síp-hang,

Bátya, bennem végig csikland;

Monda Hunor: vérem hatja,

Szűzek árnya-fordulatja.



Haj vitézek! haj elébe!

Kiki egyet az ölébe!

Vigyük haza asszonyunkat;

Fújja felszél a nyomunkat.



Sarkantyúba lovat vesznek,

Kantárszárat megeresztnek;

A leányság bent, a körbe’ –

Mind a körbe’, sok az ölbe’.



Nagy sikoltás erre támad,

Futna széjjel a leányhad;

Elől tűzbe, hátul vízbe,

Mindenképp jut férfi kézbe.



Tündér lyányok ott eltűntek,

Szárnyok lévén elrepültek;

De a többi hova legyen?

Földbe bújjon? elsülyedjen?...



Abbul immár nincsen semmi:

Szűzi daccal tündér lenni;

Vágtat a ló, és a pusztán

Nagy üres éj hallgat oztán.



Száll a madár, száll az ének

Két fiáról szép Enéhnek.

Zengő madár ágrul ágra,

Zengő ének szájrul szájra.



Dúl leányi, a legszebbek,

Hunor, Magyar nője lettek;

S a leventék, épen, százan,

Megosztoztak mind a százon.



Büszke lyányok ott idővel

Megbékéltek asszony-fővel;

Haza többé nem készültek;

Engesztelni fiat szültek.



Tó szigetje édes honná,

Sátoruk lőn szép otthonná,

Ágyok áldott nyugalommá:

Nincs egyéb, mi őket vonná.



Fiat szültek hősi nemre,

Szép leányt is szerelemre;

Dali törzsnek ifjú ágot,

Maguk helyett szűz virágot.



Hős fiakból ketten-ketten,

Két vezéré kétszer-ketten,

Feje lőn mind egy-egy nemnek

Száznyolc ágra ezek mennek.



Hunor ága hun fajt nemzett,

Magyaré a magyar nemzet;

Szaporaság lőn temérdek;

A szigetben nem is fértek.



Szittya földet elözönlék,

Dúl királynak dús örökjét; –

És azóta, hősök párja!

Híretek száll szájrul szájra.